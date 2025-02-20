Пускал фонтаны и переворачивался животиком вверх: кит устроил увлекательную игру с украинскими полярниками. Видео

Во время морского выезда украинские ученые с антарктической станции "Академик Вернадский" увидели, что мимо проплывает горбатый кит. Они подплыли поближе, чтобы провести исследование.

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Во время того, как эксперты делали фотоидентификацию и брали образцы кожи и жира для анализа, горбун очень заинтересовался лодкой украинских полярников. На видео, опубликованном на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook видно, что кит хотел играть с исследователями, ведь пускал фонтаны и переворачивался животом вверх.

По словам украинских ученых, пока продолжались измерения, кит изрядно заинтересовался лодкой и начал плавать под ней и вокруг. Такая игра длилась около 15 минут.

"Горбань пускал фонтаны, округлял спину, показывал хвостик, а в один момент даже перевернулся животом вверх и стал хлопать грудными пловцами, которые не часто можно увидеть", – отметили в сообщении биологи.

Во время такого дебошира, кит одним пловцом легонько задел лодку с полярниками, чем хорошо их взбодрил. Но после этого вежливо уплыл, рассказали исследователи.

Биологи подчеркивают, что обычно горбатые киты не представляют угрозы людям в лодках: ведут себя осторожно и не агрессивно. Но если интерес животного становится навязчивым, а его действия – опасными, то полярники прекращают наблюдение и потихоньку уходят, чтобы не задеть животное двигателем.

"По размерам этот кит – вдвое длиннее нашей лодки. Подсчеты за видео с дрона позволили установить, что его длина – 9,6 метра. Это еще молодое животное, ведь взрослые горбуны достигают 13-15 м в длину", - рассказали полярники "Вернадского".

Во время этой встречи биологу 29-й УАЭ Свитозару Давиденко удалось собрать разную информацию о китах. Кроме определения размера ученый сфотографировал хвостовой пловец великана: рисунок на нем у горбанов уникален, как отпечаток пальцев у человека, отметил биолог.

Теперь этот кит будет внесен в международную идентификационную базу, и когда его снова зафиксируют исследователи, то смогут сравнить, как он изменился за это время.

Благодаря таким исследованиям ученые получают ценную информацию об успешности размножения самых больших животных планеты, наличии у них кормовой базы и их миграции, отмечают ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что возле "Вернадского" зафиксировали на видео интересную картину как тюлени релаксируют, а пингвины охотятся.

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