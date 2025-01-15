Представьте чайный пакетик: физик разработал теорию разрешения кроссвордов

Физик из Университета Ольденбурга в Германии Александр Гартманн представил новую модель для решения головоломок со словами, в том числе кроссвордов. Определенные аспекты своей теории он сравнил с чайным пакетиком.

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Ученый объясняет, что когда человек находит решения, казавшиеся скрытыми в головоломке, это похоже на тип перколяции, то есть фильтрации, когда вода просачивается после задержки. К этой методике исследователь пришел неожиданно во время разгадывания кроссворда, пишет Phys.org.

Александр Гартманн отмечает, что, дойдя до определенной точки в головоломке, он обнаружил, что не может идти дальше. На время он отошел, а вернувшись понял, что некоторые решения стали очевидными, поэтому он без проблем разгадал все до конца.

Физик был заинтригован идеей такого "прорыва", похожего на то, как вода внезапно пробивается сквозь чайный пакетик. Поэтому он начал изучать предыдущие теории перколяции, чтобы увидеть, можно ли их применить к словесным головоломкам.

Ученый отметил, что есть сходства, но такие теории касаются только утечки в определенном направлении, как правило, вниз, из-за силы тяготения.

Немецкий исследователь также отметил, что если правильно взглянуть на кроссворд, то его можно рассматривать как определенную сеть, в которой связи создаются, пока не наступит переломный момент. Гартманн разработал собственную модель для описания внезапных прозрений при решении словесных головоломок.

В своей модели он отметил, что отдельные буквы связаны с белыми квадратами, которые нужно заполнить, а слова – цепочки таких квадратов. Поскольку некоторые белые квадраты заполняются буквами, получается больше знаний о остающихся, например, частичных словах.

Это, по словам физика, оставляет возможность своего рода фазового перехода, когда полученные знания внезапно выходят на передний план, позволяя делать ассоциации, которых раньше не видели.

Александр Гартманн сравнивает следующие решения с лавиной: поиск одного ответа приводит к другому, а затем другому и так далее. Ученый заключает, что дополнительная работа может привести к дальнейшему пониманию связей между абстракциями и физическими конструкциями реального мира.

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