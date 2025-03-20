Популяция волков стремительно выросла в Европе: их стало больше на 60%, но это хорошая новость

Согласно новому исследованию, после долгого отсутствия волки возвращаются в Европу. Их популяция выросла более чем на 60%.

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Однако не стоит беспокоиться, ведь ученые говорят, что это хорошая новость. Однако возрождение волков влечет за собой сложное сочетание экологических преимуществ и социально-экономических проблем, пишет PLOS.

Стремительное восстановление популяции

По данным исследователей, к 2022 году в Европе насчитывалось более 21 500 особей, что составляет 58% увеличения за последнее десятилетие. Рост численности волков зафиксирован в 34 странах Европы, отмечают эксперты.

Директива ЕС о местонахождении, защищающая волков и их окружающую среду, а также другие природоохранные организации способствовали стремительному восстановлению популяции этих хищников.

Положительные и отрицательные последствия

По словам зоологов, волки часто являются самыми высокими хищниками в своих экосистемах. Они играют немаловажную роль в поддержании сбалансированной пищевой цепи, поедая оленей, что не позволяет рогатым слишком быстро поедать растительность, сохраняя леса здоровыми.

Благодаря волкам, копытных меньше и они реже выбегают на дороги, что уменьшает ДТП.

С другой стороны, волки убивают около 56 000 сельскохозяйственных животных в год. Цифра вроде бы большая, однако это лишь 0.02% от 279 миллионов голов скота в Европе. Известно, что правительства платят фермерам 17 миллионов евро в год, чтобы помочь с потерями.

Однако некоторые фермеры и охотники все же недовольны приращением волков и опасаются, что это повредит их работе.

Ученые призывают к командной работе между странами, что будет способствовать поиску разумных способов, чтобы сохранить счастье, здоровье и безопасность людей и животных.

"Волки были и остаются объектом увлечения для многих человеческих обществ", – сказал Николя Лескюро, изучающий отношения между людьми и животными в научно-исследовательском центре Франции CNRS, пишет Phys.org.

Исследователь указал на роль хищника в древних легендах, включая волчицу, спасшую близнецов-основателей Рима.

"Тесные отношения между людьми и волками уходят очень давно, поскольку наши нынешние собаки происходят от популяций волков – это самая древняя форма одомашнивания животных", – отметил Лескюро.

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