Почему собака рычит и кусается: исследование показало неожиданную причину

Исследование ученых показало, что собаки могут быть более раздражительными, если не выспятся. Эксперты отмечают, что гавчики должны дремать почти две трети дня.

Видео дня

Те собаки, которые спят менее 10 часов, с большей вероятностью будут демонстрировать конфронтационное поведение. То есть могут рычать (10%), кусать других домашних животных (4%) или собак вне дома (6%), пишет The Sun.

По словам исследователей, эти цифры уменьшаются более чем в два раза, если собаки спят более 13 часов. Это свидетельствует о связи между продолжительностью сна и тем, как собачки реагируют на стрессовые ситуации.

"Идеальное количество сна зависит от собаки. То, что свидетельствуют данные, может являться неожиданностью для многих владельцев. Ведь домашние питомцы должны спать от 13 до 16 часов. То есть в идеале собака должна дремать более половины дня", – рассказала автор исследования, ветеринар благотворительной организации PDSA Линн Джеймс.

Эксперт отметила, что результаты исследования показывают, что большое количество собак не высыпается. "Мы все знаем выражение "проснуться не на той стороне кровати". Ведь недостаток сна играет важную роль в нашем самочувствии. Это касается и собак", – подчеркнула ветеринар.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили "межмозговую связь" между людьми и собаками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!