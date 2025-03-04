Почему люди не смеются, когда щекочут самих себя? Объяснение нейробиолога

Нейробиолог объяснил, почему практически все люди бурно реагируют на щекотку. Но не смеются, когда щекочут самих себя.

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Для большинства людей реакция на щекотание типична – это приятная игривость, но чрезмерное возбуждение нервов и потеря контроля могут вызвать раздражение. Независимо от того, приятно это или не очень, мы почему-то не можем почувствовать то же самое, когда щекочем себя, пишет LiveScience.

Ответ на этот вопрос связан с тем, что мозг уже знает об ожидаемом ощущении самолоскоты и умаляет его проявления.

"Мозг всегда предполагает будущее. Он не просто реактивный, а пытается заранее угадать, что будет дальше", – сказал нейробиолог из Стэнфордского университета Дэвид Иглмэн.

По словам ученых, каждый раз, когда человек выполняет какое-то действие, первичная моторная кора, часть вашего мозга, ответственная за инициирование сообщения, посылает копию команды во многие области мозга, чтобы подготовиться к сенсорной информации, которая должна поступить благодаря человеческим действиям.

Например, когда человек хочет взять в руки карандаш, то мозг посылает сообщение в руки и пальцы. Но не просто посылает сообщения мышцам, которые будут генерировать это движение, а одновременно шлет копии в сомато-сенсорную кору, часть мозга, обрабатывающую входную сенсорную информацию, и зрительную кору, отвечающую за обработку зрения.

Нейробиолог из Каролинского института в Стокгольме Константина Килтени объясняет, что мозг использует сигналы, которые посылает мышцам, чтобы предсказать будущее действие.

Килтени руководит лабораторией Somatosensation & Gargalesis, которую называют Лабораторией прикосновения и щекотки. Используя такие методы визуализации мозга, как фМРТ и магнитоэнцефалография, она и ее команда исследуют, воспринимает ли мозг осязание, сделанное собственноручно, иначе, чем прикосновение, созданное кем-то другим.

По словам нейробиолога, люди постоянно воспринимают интенсивность собственного прикосновения как слабее внешних раздражителей. И это не просто восприятие. Нейровизуализация подтверждает, что мозг менее сильно реагирует на самогенерируемые прикосновения.

Люди внимательно реагируют на внешние раздражители, которые воспринимаются всеми органами чувств, потому что их понимание может иметь решающее значение для выживания, объясняют эксперты.

Именно поэтому мы не можешь пощекотать себя. Ведь мозг знает о наших действиях и посылает сигналы, что ничего важного или угрожающего не происходит. Но если кто-то другой подходит, чувство усиливается. Мозг не подготовлен и щекотка работает. Ведь для щекотки нужен сюрприз, говорят ученые.

Однако есть некоторые исключения. К примеру, людям с шизофренией трудно распознать то, что они инициировали, от того, чего они не сделали. Им часто сложно предсказать свои движения и последующие ощущения. Так что они могут пощекотать себя.

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