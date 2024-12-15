Почему черви вылезают на дорогу во время дождя

В дождливый день на тротуарах и дорогах можно увидеть много дождевых червей. Но что заставляет червей выползать из безопасной почвы во время дождя?

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Есть версия, что черви выплывают на поверхность, чтобы не утонуть в своих норах. Но это не так. Последнее исследование показало, что наиболее вероятным объяснением является то, что дождевые черви всплывают на поверхность в дождливые дни, чтобы быстрее передвигаться по влажной земле вместо того, чтобы медленно рыться в почве, как обычно, пишет Live Science.

Дело в том, что у червей нет легких, как у людей. Поэтому они способны жить от 31 до 50 недель в почвах, полностью насыщенных водой. Дождевые черви поглощают кислород через кожу, и они могут делать это как из воды, так и из воздуха. Это исследователи поняли, еще проведя исследования в 1956 году. "Я держал дождевых червей в воде в течение нескольких дней, и они не погибают. Пока в воде есть кислород, эти черви смогут дышать", – объяснил Кевин Батт, эколог из дождевых червей из Университета Центрального Ланкашира в Престоне, Англия.

Однако в ходе исследования в 2008 году ученые выяснили, что существует два вида дождевых червей, для которых потребление кислорода может играть определенную роль в том, почему некоторые, но не все дождевые черви, имеют тенденцию всплывать на поверхность в дождливые дни.

"Виды, нуждавшиеся в более высоком уровне кислорода, чаще выползали из своей норы во время дождя. Виды, которым не нужен столь высокий уровень кислорода, имели меньшую вероятность выйти на поверхность. Таким образом, некоторые виды червей более восприимчивы к низким уровням кислорода и, скорее всего, покинут свои норы из-за сильного дождя, тогда как другие могут счастливо оставаться под землей", – прокомментировала исследование Теа Уитмен, почвовед из Университета Висконсина-Мэдисон.

По словам Кевина Батта, наиболее вероятным объяснением является то, что дождевые черви всплывают на поверхность в дождливые дни, чтобы быстрее передвигаться по влажной земле вместо того, чтобы медленно рыться в почве, как обычно. "Им нужна влажная среда, чтобы выжить, поэтому влажные дни могут позволить им путешествовать над почвой, чтобы спариваться или мигрировать", – говорит ученый.

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