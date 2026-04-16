Первая в истории: в Берлине случайно нашли 2300-летнюю монету Трои. Фото

Обычная прогулка по сельскохозяйственным угодьям в Берлине обернулась сенсационным археологическим открытием. В районе Шпандау 13-летний школьник наткнулся на небольшую бронзовую монету, которая оказалась артефактом возрастом около 2300 лет.

Эксперты установили, что находка происходит из древнего Илиона – легендарной Трои на территории современной Турции. Открытие стало беспрецедентным для региона, ведь ранее греческих древностей в Берлине официально не фиксировали. Ученые считают, что эта монета может изменить представление о древних связях между Средиземноморьем и Северной Европой, пишет arkeonews.

Как нашли уникальную монету

Монету обнаружили во время обычной прогулки на поле в районе Шпандау. Сначала неизвестно было, это случайно утерянный современный предмет или настоящая археологическая реликвия. После детального анализа специалисты подтвердили ее подлинность и историческую ценность. Небольшой бронзовый предмет имеет диаметр всего 12 миллиметров и весит примерно семь граммов.

Монета из легендарной Трои

По оценкам исследователей, монету отчеканили между 281 и 261 гг. до нашей эры – в эллинистический период. Ее происхождение связывают с монетным двором Илиона, более известного как Троя.

На лицевой стороне изображена богиня Афина в коринфском шлеме. На обороте – Афина Илиас с головным убором калатосом, копьем в поднятой руке и веретеном во второй. Такие детали подтверждают культурное и религиозное происхождение артефакта.

Место, где нашли монету, исследовали археологи. Там обнаружили следы длительной человеческой деятельности, в частности погребальный комплекс.

Среди других находок были обломки керамики, кремированные останки, бронзовая застежка, предметы римского имперского периода и славянские артефакты. Это свидетельствует, что территорию использовали в разные исторические эпохи.

Именно многослойный археологический контекст стал ключевым доказательством того, что монета не попала туда случайно в современное время.

Римские предметы в Берлине находили и раньше, однако греческих артефактов до сих пор не было. Поэтому монета из Трои стала научной сенсацией и важным событием для археологии Германии. Она открывает новые вопросы о контактах между различными регионами Европы еще в античные времена.

Точный путь монеты остается неизвестным, однако историки напоминают о древних торговых маршрутах между Средиземноморьем и Балтийским регионом. Одним из самых ценных товаров тогда был янтарь, который греки называли "электрон". Также вспоминают путешествия греческого мореплавателя Пифея, который около 330 года до нашей эры исследовал северные земли Европы. Это может свидетельствовать о значительно более широких связях между культурами, чем считалось ранее.

По мнению экспертов, из-за невысокой материальной ценности монета могла выполнять не торговую, а символическую или ритуальную функцию.

Сейчас уникальная монета экспонируется в PETRI Berlin.

