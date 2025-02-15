Откуда взялись сотни человеческих скелетов на дне Темзы: тайна наконец раскрыта

Сотни человеческих костей были вырыты со дна реки Темзы в Англии за последние два столетия. Ученые проанализировали 30 скелетов, найденных в знаменитой лондонской реке, чтобы выяснить, когда и почему трупы оказались в реке.

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Новое исследование предполагает, что большинство останков датируются бронзовым и железным веком. Но вопрос почему людей бросали трупы в Темзу, имеет несколько ответов, пишет LiveScience.

"Большинство людей, включая лондонцев, были очень удивлены, услышав, что сотни человеческих костей извлекли из реки Темзы. Останки регулярно встречают в водоемах северо-западной Европы, но человеческих костей в Темзе очень много", – сказала ведущий автор исследования, куратор Музея естественной истории в Лондоне Никола Артур, отмечает Metro.

Одна из ранних теорий заключалась в том, что трупы произошли от битвы между кельтами и римлянами. Однако в конце XX века эксперты предполагали, что большинство тел произошли от эрозии захоронений на берегу реки и жертв утопления.

"Большой вопрос по поводу этих человеческих костей состоит в том, как они оказались в реке", – сказала Никола. Первым шагом ученой было создание десятков радиоуглеродных дат, чтобы лучше понять, когда тела там оказались.

Когда исследователи объединили свои 30 новых радиоуглеродных дат с 31 предыдущей датой, они обнаружили, что тела Темзы появились с 4000 до нашей эры до 1800 года нашей эры – промежуток времени почти 6000 лет.

Но большинство костей происходит из бронзового века (2300-800 гг. до н.э.) и железного века (800 г. до н.э. до 43 г. н.э.) и они были найдены в верховьях реки, говорят эксперты.

"Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не просто кости, постоянно накапливавшиеся в реке со временем. В бронзовом и железном веках действительно происходило нечто важное", – сказала Артур.

Точная причина размещения тел в Темзе не ясна, но исследователи подозревают, что это было частью более широкого плана в северо-западной Европе, когда доисторические люди намеренно сохраняли ритуально важные останки в водоемах.

"Это исследование поддержало определенные аргументы, но похоронное происхождение этих останков еще предстоит полностью изучить", – сказал биоархеолог из университета Бордо во Франции Крис Кнюсель.

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