От жутких дверей до 'заполненных кровью' водопадов: топ-4 самых загадочных открытий в ледяной Антарктиде

В течение веков Антарктида держит интригу благодаря своим неисследованным пустынным ландшафтам. В этом году исследователи выделили топ-4 самых загадочных открытий в ледяном царстве.

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Одним из "чуд" 2024 года стала жуткая дверь среди снега. А также исследователи долго думали над разгадкой "заполненных кровью" водопадов в ледяной Антарктиде, пишет TheSun.

Тайный дверной проем

Изображение Антарктиды на Картах Google стало вирусным в октябре, поскольку обнаружило тайный проход в снегу юго-восточнее японской станции Showa.

После публикации фото в сети, корреспонденты начали выдвигать разные варианты странного отверстия – от теорий о нацистских бункерах до тайного города в земной коре.

Однако оказалось, что загадочное дверное проем – это айсберг, застрявший в снегу.

Кровь стекает

Ужасные "кровавые водопады" среди Антарктиды были загадкой для ученых более 110 лет. Однако, наконец, американская исследовательская группа обнаружила в воде крошечные сферы, которые становились красными, когда контактировали с воздухом. А на фоне белого снега и льда, это выглядело действительно жутко.

Наносферы, состоящие из железа, кремня, кальция, алюминия, натрия и других элементов, способствовали превращению талой воды в красновато-оранжевый цвет.

Железо в наносферах образовывало оксиды и гидроксиды железа, как только вода встречалась с воздухом, объяснили ученые. А высокая соленость и присутствие хлора, магния и натрия сыграли немаловажную роль в формировании фаз железа желто-оранжевого цвета.

Гигантская дыра

Гигантские дыры в Земле всегда являются источником интриг. Поэтому Полиния – участок открытой воды, окруженный морским льдом – сбивает с толку ученых, с тех пор как ее впервые заметили на спутниковом снимке полвека назад.

По словам ученых, в 1974 году дыра была размером примерно как Новая Зеландия. Дальше гигантскую прорубь тогда не видели до 2017 года, когда она вдруг снова появилась размером примерно с Португалию.

В мае 2024 года эксперты наконец-то обнаружили, что образует дыру. Сильное течение, двигающееся вокруг подводной горы Мод-Райз в море Венделла, создало бурные водовороты – обратное течение, которое выталкивало соль на поверхность моря.

Когда соль достигла поверхности, произошел процесс, называемый транспортом Экмана, двигавшего воду под углом 90 градусов в направлении ветра, говорят исследователи. Это облегчило смешивание соли с теплом на поверхности и растопку льда, образуя большую дыру.

Поющий лед

Благодаря ветрам, которые могут достигать 320 км/час, в Антарктиде часто можно услышать жуткие звуки.

Ученые обнаружили, что шельфовый ледник Росса, протяженностью более 600 км, поет, когда дует ветер. Когда порывы дуют из-за снежных дюн, это создает вибрацию, которую исследователи могут прослушать с помощью сейсмических датчиков.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили еще одну загадку Антарктиды: в озере Энигма нашли уникальную кишащую жизнью экосистему.

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