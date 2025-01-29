Окаменелость рвоты в возрасте 66 миллионов лет обнаружили в Дании. Фото

В Стивнс-Клинте (Дания), прибрежном регионе у Балтийского моря, обнаружили редкую находку, которая раскрывает давнюю динамику между хищником и жертвой.

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Местный охотник за окаменелостью Питер Беннике обнаружил редкое пятно окаменевшей рвотной массы, также известное как регургиталит. Это произошло после того, как в ноябре он заметил странную коллекцию фрагментов морских лилий, встроенных в мел, пишет NBS News.

Питер Беннике передал их на экспертизу в музей Geomuseum Faxe, где после очищения и анализа было установлено, что комок содержит остатки по крайней мере двух видов морских лилий.

Регургиталиты, или окаменевшая рвота, являются неоценимой редкостью для ученых, которые изучают древние экосистемы. Они показывают, чем питались хищники и как функционировали пищевые цепи миллионы лет назад.

Как пишет Heritage Daily, по словам ученых, хищник мелового периода, возможно, это была рыба, скорее всего, съел морские лилии на дне моря 66 миллионов лет назад, а затем выплюнул их непереваренные части.

В то время Дания была покрыта богатым кислородом мелководным морем, где обитали виды рыб, кальмаров, мидий, улиток, морских ежей и губок. Миллиарды микроорганизмов жили в верхних слоях моря, чьи известковые раковины теперь образуют меловые скалы Стинса Клинта.

"Это действительно необычная находка. Морские лилии не являются особенно питательной диетой, поскольку они в основном состоят из известковых пластин, скрепленных очень несколькими мягкими частями", – сказал Эспер Милан, куратор музея в Geomuseum Faxe.

По данным Музея Восточной Зеландии, открытие дает новое ценное представление об отношениях между хищниками и жертвами и пищевыми цепями мелового моря. Он проливает свет на древний морской мир и демонстрирует увлекательные способы, посредством которых исследователи могут разгадать диету и поведение давно вымерших существ.

Посетители могут увидеть необычную реликвию доисторических привычек питания во время специальной выставки в Geomuseum Faxe.

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