В Греции в мусорном пакете нашли 2000-летнюю статую женщины

Мраморную статую женщины, которой более 2000 лет, случайно увидели в мусорном пакете. Удивительную находку обнаружили вблизи города Салоники, расположенном в Греции.

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Местный житель заметил 80-сантиметровую скульптуру без головы у мусорного бака. Мужчина передал статую властям, которые связались с археологами, чтобы оценить артефакт, пишет Independent.

Эксперты считают, что статуя датируется эллинистическим периодом – 320-30 гг. до н.е. По историческим данным это было время значительного художественного и культурного роста после завоеваний Александра Македонского.

Эта эра стала свидетелем расцвета скульптуры. Так что выброшенная статуя позволяет заглянуть в этот богатый исторический период, говорят археологи.

После начальной оценки специалисты отправили статую на дополнительную экспертизу и впоследствии передадут в местное управление древностей для сохранения и углубленного изучения.

Полиция начала расследование, чтобы определить, кто выбросил статую и с какой целью, говорят в местных властях.

Случайные археологические открытия достаточно распространены в Греции, говорят исследователи. Ведь это страна, славящаяся своим древним наследием, и часто во время строительства или общественных работ здесь находят ценные артефакты.

Из последних находок, это в декабре 2014 года рабочие, устанавливавшие газопроводы вблизи Афин, обнаружили статую Гермеса римской эпохи, погребенную вертикально в обложенной кирпичом яме у Акрополя.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Греции нашли тунику Александра Македонского.

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