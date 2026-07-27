Огромная территория в Антарктиде не принадлежит ни одной стране: в чем причина

Земля Мэри Бэрд – это часть территории Антарктиды, расположенная на побережье тихоокеанского сектора Южного океана между шельфовым ледником Росса и морем Росса на западе и Землей Элсворта и горами Элсворта на востоке. Этот регион по площади (1,6 миллиона квадратных километров) превосходит Иран и Монголию и при этом остается самой большой невостребованной территорией на Земле.

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Об этом пишет WP Tech. Уже почти столетие Земля Мэри Бэрд находится вне официальных претензий государств.

История этого участка Антарктиды связана с экспедициями американского адмирала Ричарда Эвелина Бэрда, который в 20-х и 30-х годах XX века составлял карты этой части Западной Антарктиды. Позже правительство США рассматривало возможность выдвижения официальных претензий, но в конечном итоге не сделало этого.

В настоящее время вырисовываются три возможных направления развития Земли Мэри Бэрд: признание региона специальной зоной исследований под контролем ООН, подрыв принципов Антарктического договора великими державами и усиление экономического давления, если таяние льда облегчит доступ к сырьевым ресурсам.

Земля Мари Бэрд и климатические исследования

Сегодня эта часть Антарктиды выполняет роль огромной лаборатории для изучения процессов, влияющих на всю планету. С 2020 года учёные отмечают, что поток геотермального тепла под ледяным покровом там на 50 % выше, чем предполагалось ранее. Это имеет непосредственное значение для темпов таяния льда и для анализа климатических изменений.

Особое значение имеет также скрытая под льдом вулканическая система. В 2024 году международная группа под руководством нескольких американских университетов обнаружила не менее 138 горячих точек, соединяющихся с мантийным шлейфом, достигающим глубины 1200 км. Исследователи связывают эти явления с поведением ледника Твейтса. Из представленных данных следует, что тепло ускоряет таяние снизу на 15 см в год, то есть быстрее, чем предполагали предыдущие оценки.

Антарктический договор и соперничество великих держав

Антарктический договор 1959 года закрыл путь для новых территориальных претензий, но не остановил рост интереса к региону. Китай объявил о запуске в 2026 году новой мобильной базы с подводными дронами, Соединенные Штаты в пять раз увеличили финансирование антарктической программы, а Европейский Союз запустил проект Beyond Epica, связанный с глубоким бурением.

В центре этой конкуренции сегодня находятся не столько сырьевые ресурсы, сколько научные данные. Согласно докладу ООН за 2025 год, 37 % мировых климатических моделей основаны на данных из Антарктиды, а такая же доля прогнозов по повышению уровня моря зависит от исследований ледника Твейтса. Экономическая ценность этой информации оценивается в более чем 60 млрд долларов в год.

Условия в Антарктиде и символические претензии

Работа в этом регионе ведётся в экстремальных условиях. Температура там опускается до -80 градусов по Цельсию, скорость ветра достигает 100 км/ч, а изоляция длится не менее восьми месяцев в году. Поэтому всё большую роль играют автоматизированные станции, работающие на ветровой и солнечной энергии, которые обеспечивают функционирование датчиков в течение всего года и передают данные на спутники в режиме реального времени.

Правовой вакуум привлекает и более символические инициативы. В последние годы появились такие проекты, как "Великое Герцогство Вестарктики" (2001 г.), "Королевство Финисмунд" (2015 г.) и "Ледниковая Республика" (2022 г.). Они не имеют реального политического значения и существуют лишь в виртуальном формате.

"В связи с стремительным потеплением климата вопрос о будущем этой территории становится всё более важным: останется ли она общим пространством для исследований или окажется в водовороте более жесткой геополитической игры", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые пришли к выводу, что ближайшие 30–50 лет могут стать решающим периодом для прогнозирования потери льда в Антарктиде и подготовки к повышению уровня Мирового океана. Именно в это время модели, по оценкам исследователей, способны достаточно точно предсказывать вклад Антарктиды в изменение уровня моря, что дает правительствам возможность планировать защиту прибрежных территорий и инфраструктуры.

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