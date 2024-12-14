Невероятные вспышки звезд из космоса: астронавт NASA поделился свежим фото с МКС

Американский астронавт и инженер-химик Дональд Рой Петтит поделился волшебным фото из космоса. На фото можно увидеть звезды, которые выглядят гораздо ближе, чем с Земли.

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Астронавт NASA, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), регулярно радует своих подписчиков в сети Х удивительными снимками из купола. И в этот раз посоветовал не пропустить следующие его фотографии.

"В космосе можно увидеть звезды!" – в шутку начал свое свежее сообщение Дон Петтит.

Астронавт рассказал, что для своих фотографий он использует мощные камеры, чтобы передать всю красоту космических снимков. "Я руководил самодельным устройством отслеживания, которое позволяет выдерживать время, необходимое для фотографирования звездных полей", – отметил он.

"Отслеживайте, чтобы получить больше подобных фотографий", – подчеркнул Дональд в конце сообщения.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA показал сияющее фото Земли из космоса.

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