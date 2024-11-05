Назван человек с самым высоким уровнем IQ в мире: кто такой Теренс Тао по прозвищу 'Моцарт математики'

Назван человек, имеющий самый высокий уровень IQ в мире по итогам 2024 года. Это профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, советник президента США Джо Байдена – Теренс Тао.

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По результатам интеллектуального теста "Моцарт математики", как называют Тао, набрал 230 баллов. Это один из самых высоких показателей в истории, пишет Science Focus.

Известно, что Теренс Тао начал изучать вычисления на университетском уровне в возрасте 9 лет, а уже в 16 лет начал писать докторскую диссертацию в Принстоне. Стал профессором Калифорнийского университета в возрасте 24 лет.

На сегодняшний день 49-летний Тао опубликовал 17 книг и более 300 научных работ. А с 2021 года является советником президента США Джо Байдена по науке и технологиям.

Предыдущей рекордсменкой была американская писательница и журналистка Мэрилин Вос Савант. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым высоким коэффициентом интеллекта (IQ) в мире: 228 баллов по шкале Стэнфорд – Бине.

Показатели IQ выше 200 считаются крайне редкими и трудно достичь. Тем не менее, эксперты отмечают, что результаты тестов на интеллект часто неправильно трактуются.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers In Systems Neuroscience, утверждает, что IQ не единица измерения разума. То есть человек с IQ 130 не умнее на 30% от человека, чей показатель составляет 100. Кроме того, за десятилетие в тестировании на интеллект произошли изменения.

Напомним, что коэффициент интеллекта (IQ) используется для измерения уровня интеллекта человека. Баллы начисляются путем прохождения участниками стандартизированных тестов, которые измеряют способности к решению головоломок. На основе среднего балла, обычно составляет около 100, показатель IQ соотносится с показателем общего интеллекта населения. Ниже 85 баллов считается низким показателем, 130 и выше – высоким (2% населения).

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