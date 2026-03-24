Настоящий сюрприз: ученые 'откопали' утерянную страницу труда Архимеда

Археологические и палеографические открытия часто становятся результатом многолетних целенаправленных поисков, однако иногда ценные реликвии находят по счастливой случайности. Так произошло и с обнаружением недостающей страницы рукописи Архимеда, которая считается одним из важнейших документов античности.

Видео дня

Как пишет IFLScience, в течение десятилетий этот артефакт пылился в архивах, оставаясь незамеченным из-за более поздних наслоений текста и рисунков. Случайное предположение ученого во время офисного разговора привело к идентификации сокровища, которое считалось навсегда утраченным после бурных событий XX века. Теперь исследователи готовятся применить новейшие технологии, чтобы прочитать то, что было скрыто от человеческих глаз более 800 лет.

Отмечается, что открытие началось с полушутливого предложения Виктора Гисемберга, исследователя французского CNRS, проверить архивы города Блуа на наличие палимпсестов. Город, который когда-то был резиденцией французской знати и королей, хранил часть королевских библиотек, что делало находку теоретически возможной. Однако настоящим шоком для команды стало обнаружение в онлайн-каталоге местного Музея изобразительного искусства страницы, где с одной стороны был изображен пророк Даниил, а с другой – выцветшие греческие буквы и математические диаграммы X века.

Найденный документ является классическим палимпсестом – рукописью, написанной на бывшем в употреблении пергаменте. В 1229 году из-за дефицита письменного материала греческий священник смыл математические труды Архимеда, чтобы записать поверх них христианские молитвы. Под религиозными текстами Гисемберг разглядел шаги к вычислению площади сферы, что напрямую отсылает к знаменитому трактату Архимеда "О сфере и цилиндре", написанному еще в 225 году до н. э.

Оригинальные папирусные свитки Архимеда не сохранились, но их копировали поколения переписчиков. Данный пергамент пережил разграбление Константинополя во время Крестовых походов и хранился в монастыре Святого Саввы в Палестине. В начале XX века профессор Иоганн Гейберг сфотографировал каждую страницу рукописи, создав ее полное описание, однако в 1920-х годах во время греко-турецкой войны документ загадочно исчез. Только в 1998 году он снова появился на аукционе Christie's, где был продан анонимному коллекционеру за 2 миллиона долларов, но уже без нескольких ключевых страниц.

Благодаря архивным снимкам Гейберга 100-летней давности, Виктор Гисемберг смог подтвердить, что найденный в Блуа артефакт – это именно страница 123 из "Палимпсеста Архимеда". Почерк, специфические ошибки и математические выкладки полностью совпали с описаниями датского профессора. Интересно, что изображение пророка Даниила со львами, которое украшало одну сторону страницы, оказалось подделкой 1940-х годов, созданной для искусственного повышения рыночной стоимости документа.

Следующим шагом для ученых станет получение разрешения на проведение многоспектральной визуализации. Эта технология позволяет увидеть нижние слои чернил, которые невидимы невооруженным глазом, фактически "удаляя" средневековые молитвы с цифрового изображения. Исследователи надеются, что это открытие подтолкнет другие музеи и частных коллекционеров проверить свои фонды, ведь судьба еще двух отсутствующих страниц остается неизвестной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.