На Земле уже началось шестое массовое вымирание: доказательства ученых

Около 66 миллионов лет назад астероид шириной шесть миль столкнулся с Землей, вызвав массовое вымирание примерно 75% всех живых видов. Эпоха динозавров, которая длилась более 165 миллионов лет, завершилась катастрофой.

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В дальнейшей истории планеты серии извержений вулканов, резкие климатические изменения и снижение уровня кислорода вызывали по меньшей мере четыре дополнительных крупных массовых вымирания. Все пять крупнейших событий, длившихся от тысяч до десятков миллионов лет, уничтожали по меньшей мере три четверти живых видов. Это считается стандартным порогом для определения массового вымирания в палеонтологии, говорят ученые.

Что такое массовое вымирание

Сегодня все чаще звучат предупреждения о шестом массовом вымирании – антропоценовом или голоценовом. В отличие от предыдущих, оно обусловлено деятельностью человека: уничтожением среды обитания, чрезмерной охотой и выловом рыбы, инвазивными видами, урбанизацией, загрязнением окружающей среды, а также изменением климата. Рост температур, изменение количества осадков и все более экстремальные погодные явления только углубляют давление на и без того уязвимые экосистемы.

Большинство биологов и экологов признают, что человеческое влияние на биосферу является глубоким и продолжается. Но действительно ли мы уже на грани очередного массового вымирания, или только приближаемся к ней? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Биосферный кризис

Темпы потери видов превышают естественные фоновые уровни в десятки, а возможно и тысячи раз. Джон Виенс, эволюционный эколог из Университета Аризоны, называет нынешнюю ситуацию "кризисом биоразнообразия" и "кризисом вымирания". Другие ученые, с которыми общались журналисты Popular Science, также поддерживают эту формулировку.

Хотя вымирание – естественная часть эволюции, в течение большей части истории Земли появления новых видов компенсировали потери. Сейчас же ситуация противоположная. По исследованию 2015 года под руководством Херардо Себальоса, текущий уровень вымирания позвоночных в 8-100 раз выше естественного. Расчеты базировались на консервативных данных Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП).

Другие исследования говорят о еще более тревожных цифрах. Согласно анализу 2014 года, нынешний уровень потери видов может превышать фоновый в 1000 раз, а в недалеком будущем он может вырасти до 10 000 раз. Эти оценки зависят от многих переменных, в частности от выбранного периода анализа и методов реконструкции.

Это уже шестое массовое вымирание?

Несмотря на высокие темпы потерь, некоторые ученые не считают, что мы уже пересекли порог массового вымирания. По критериям палеонтологии, для этого должно исчезнуть не менее 75% видов. Согласно исследованию Виенса, за последние 500 лет подтверждено менее 1000 вымираний – это лишь около 0,1% всех описанных видов.

Однако реальные масштабы потерь могут быть значительно выше, ведь большинство видов до сих пор не описаны. База МСОП имеет системную предвзятость к крупным позвоночным и представителям фауны богатых стран. Кроме того, не все вымершие виды официально зафиксированы.

Например, исследование 2022 года, которое анализировало данные о моллюсках, предполагает, что более 10% всех видов могли вымереть за последние 500 лет. Если нынешние темпы сохранятся, потери могут превысить 75% в течение нескольких следующих веков. По моделям, приведенным в обзоре Nature 2011 года, это может произойти менее чем за 550 лет.

Может ли быть спасение

Стюарт Пимм, эколог из Университета Дьюка, предостерегает от фатализма. По его словам, "это не неизбежно". Он приводит примеры успешного восстановления популяций усатых китов и стабилизации численности саванных слонов. Ученые отмечают: если вовремя вмешаться, многие виды еще можно спасти.

Однако многие популяции уже на грани. В отчете IPBES за 2020 год указано, что около 25% видов в пределах различных групп животных и растений находятся под угрозой исчезновения. В докладе также прогнозируется дальнейшее ускорение темпов вымирания без решительных действий.

Сара Отто из Университета Британской Колумбии добавила, что многие ныне живые виды – это "живые мертвецы" с малыми, изолированными популяциями. Она также отмечает, что значительная часть прогнозов не учитывает влияния изменения климата, который способен резко ускорить потери.

Проблема также в том, что виды взаимосвязаны. Например, исчезновение коралловых рифов приведет к коллапсу целых экосистем, которые на них опираются. Последствия для океанов могут повлиять и на жизнь на суше.

Катастрофа уже произошла или еще впереди?

Палеонтологически массовое вымирание можно точно зафиксировать только "после факта". Но все больше доказательств указывают на то, что нынешние потери видов могут иметь необратимые последствия для планеты.

Даже самые оптимистичные прогнозы предусматривают потерю от 12% до 40% видов в течение ближайших 100 лет. И хотя порог в 75% – это условный предел, масштаб потерь, которые мы уже испытываем, серьезно влияет на стабильность экосистем и функционирование биосферы.

Будущее еще не определено окончательно. Но уже сейчас понятно: промедление имеет свою цену.

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