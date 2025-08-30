На каком языке разговаривали неандертальцы: ученые объяснили, почему это могло ускорить их вымирание

Неандертальцы давно остаются загадкой для ученых, которые стремятся понять их культуру и причины исчезновения. Могли ли они иметь собственный язык? Некоторые специалисты считают, что способность к общению сформировалась еще до разделения современных людей и неандертальцев.

Однако новое исследование выдвигает гипотезу: неандертальцы, вероятно, не обладали гибкостью в изучении языков, свойственной Homo sapiens. Именно это могло помешать им интегрироваться в общество наших предков. В итоге языковой барьер мог стать одной из причин их вымирания.

Что такое эргодичность и полифилия

Авторы исследования отмечают, что человеческий язык имеет признак "эргодичности" — способности создавать диалекты и культурные различия, которые при этом можно усвоить. Это свойство формирует ощущение принадлежности к группе и позволяет различать "своих" и "чужих". Ученые также изучали феномен "полифилии" — склонности разнообразить культуру для обозначения групповой идентичности, пишет IFLScience.

Роль культуры и языка

Полифилия может проявляться через искусство, быт, пищевые привычки или моду. Однако язык оказался самым мощным носителем группового различия, ведь взрослые люди редко могут овладеть иностранным языком без акцента. Это создает четкую границу между культурными группами. В то же время дети способны легко овладеть любым языком, что свидетельствует о врожденной универсальности Homo sapiens.

Анализ археологических находок показал, что примерно 50 тысяч лет назад Homo sapiens создали ориньякскую культуру с яркими региональными различиями в украшениях и артефактах. Она стала свидетельством развития групповой идентичности. Зато неандертальские орудия почти не имели культурной вариативности, что указывает на ограниченность в создании уникальных символов.

Влияние строения мозга

Эту гипотезу подтверждает и строение мозга. Префронтальная кора у Homo sapiens была более развитой, что позволяло лучше проявлять креативность и создавать культурные различия. У неандертальцев этих возможностей было меньше, что, вероятно, уменьшало их способность к усвоению "чужих" языков и культурных норм.

Исследователи предполагают, что неандертальцы не могли достаточно хорошо освоить ни один из языков, на которых общались Homo sapiens. Это создавало эффект "отчуждения" — их воспринимали как чужих даже в случае сосуществования в пределах одной группы. Невозможность полноценно интегрироваться с нашими предками могла стать фактором, который ускорил их исчезновение.

Таким образом, языковой барьер и культурная обособленность могли стать ключевыми факторами вымирания неандертальцев. Они имели определенные способности к коммуникации, но не хватало главного — универсальной гибкости Homo sapiens в изучении языков и культур. Это могло превратить их в "вечных чужаков" среди людей, что и привело к их окончательной гибели.

