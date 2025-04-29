Мы живем в симуляции? Физик выступил с сенсационным заявлением

Более двух десятилетий назад культовый фильм "Матрица" заставил миллионы людей во всем мире задуматься над тем, является ли наша повседневная реальность настоящей или сложной симуляцией. С тех пор идея, что мы можем существовать в смоделированной Вселенной, перешла из плоскости научной фантастики к серьезным философским и даже научным обсуждениям.

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Современные технологии и наше понимание вычислительных процессов только подпитывают эти предположения. Теперь доцент кафедры физики из Университета Портсмута, доктор Мелвин Уопсон, выступил с сенсационным заявлением, предлагающим неожиданный взгляд на эту теорию. Он считает, что гравитация, одна из наиболее фундаментальных сил природы, может быть своеобразным "доказательством" или, по крайней мере, сильным признаком того, что мы все живем в виртуальной симуляции.

Опубликованное недавно исследование доктора Уопсона связывает действие гравитации с процессами, аналогичными сжатию данных в компьютерных системах. Эта гипотеза открывает новый путь для изучения природы реальности через призму информации и физических законов, пишет MailOnline.

Новый взгляд на привычную силу

В своей научной работе профессор Уопсон представляет смелую теорию, согласно которой наша Вселенная может функционировать как мощнейший компьютер. Он предполагает, что привычное нам гравитационное притяжение – удерживающая нас на Земле сила, планеты на орбитах, а галактики вместе – может быть не просто взаимодействием масс, а процессом, направленным на организацию и оптимизацию данных.

Ученый проводит аналогию между тем как гравитация заставляет объекты с массой двигаться в одном направлении (например, вниз или сближаться в космосе) и тем, как компьютеры сжимают информацию. По его мнению, это принудительное перемещение объектов похоже на способ, которым цифровые системы уменьшают объем хранимых данных или упорядочивают код. Это, как утверждает Уопсон, выглядит как "еще один процесс сжатия данных в возможно симулированной вселенной".

Согласно этой гипотезе, гравитационное притяжение играет ключевую роль в уменьшении "информационной энтропии". Информационная энтропия, по сути, является мерой количества информации или степени беспорядка в объекте или системе. Сближая и структурируя материю, гравитация помогает уменьшить этот информационный хаос, что, по мнению ученого, полностью согласуется с принципами функционирования вычислительной среды, где эффективность требует минимизации информационного объема и его упорядочения.

Информация как физическая сущность

Теория Мелвина Уопсона о связи гравитации и симуляции базируется на более ранних, фундаментальных исследованиях природы информации. Он сторонник взгляда, что информация – это не просто абстрактное понятие, а физическая сущность, которую он даже называет "пятым состоянием материи".

Ученый утверждает, что информация имеет массу и даже самые мелкие частицы, элементарные строительные блоки нашей Вселенной, несут и хранят информацию о себе, подобную тому, как ДНК хранит генетическую информацию в биологии. По его мнению, даже базовые единицы цифровой информации – биты – могут иметь собственную массу и энергию, что имеет глубокие последствия для нашего понимания физики, космологии и вычислений.

Развивая эти идеи, в 2022 году доктор Уопсон установил новый закон физики, названный им "вторым законом информационной динамики" или инфодинамикой. Этот закон описывает поведение информации в динамических системах и содержит неожиданный вывод: в отличие от физической энтропии информационная энтропия в изолированной системе имеет тенденцию со временем уменьшаться или оставаться постоянной.

Этот вывод существенно отличается от известного с XIX века второго закона термодинамики. Согласно термодинамике, энтропия (мера физического беспорядка) в изолированной системе может только расти или оставаться неизменной, что объясняет необратимость времени и стремление физических систем к хаосу (например, почему разбитое не может стать целым без внешнего вмешательства).

Профессор Уопсон ожидал, что информационные системы также будут подчиняться этому закону, демонстрируя рост беспорядка в информации. Однако его исследования эволюции таких систем показали противоположный результат – стремление к минимизации информационного содержания. в программировании и кодировании.

Гравитация как проявление сжатия информации

Именно опираясь на второй закон информационной динамики, доктор Вопсон объясняет механизм гравитационного притяжения. Поскольку этот закон требует минимизации информационного содержания любого события или процесса, сближение объектов, имеющих массу, является логическим следствием. Как он объясняет, с точки зрения вычислений, свойства одного объекта вычислить и описать легче, чем свойства нескольких разрозненных объектов.

Таким образом, гравитация, заставляющая объекты притягиваться друг к другу, может быть способом Вселенной "сжать" и упорядочить информацию, стремясь к состоянию с минимальной информационной энтропией. В масштабах космоса эта же сила формирует величественные структуры - звезды, планеты, галактики крупномасштабное сжатие информации, отвечающей принципам функционирования вычислительной системы.

Теория симуляции в контексте

Концепция того, что наша Вселенная может быть компьютерной симуляцией, хоть и кажется чрезвычайной, активно обсуждается. Она приобрела популярность после философского аргумента Ника Бострома в 2003 году, который предположил, что статистически вероятность того, что мы живем в симуляции, высока. Эта идея также поддерживается некоторыми известными личностями и является любимой темой научной фантастики, кроме "Матрицы", это фильмы "Тринадцатый этаж" и "Темный город".

Согласно этому взгляду, то, что мы воспринимаем как реальность, может быть смоделированным сознанием, которое мы "получаем" извне, возможно, для нашего собственного блага или по другим, неизвестным нам причинам.

Теория профессора Уопсона предлагает конкретный физический механизм, который может подтверждать эту гипотезу. Связывая гравитацию со сжатием информации и основываясь на своем новом законе инфодинамики, он предлагает взглянуть на фундаментальную силу через призму вычислительных процессов.

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