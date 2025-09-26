Музыканты по-другому чувствуют боль: исследование ученых

Музыкальное обучение давно признается не только способом развития творческих способностей, но и мощным инструментом для тренировки мозга. Новое исследование ученых раскрывает еще одно уникальное преимущество: музыканты могут чувствовать боль иначе, чем люди, которые не занимаются музыкой.

Видео дня

Это открытие основывается на наблюдениях за профессиональными музыкантами, которые, несмотря на физический дискомфорт от длительных тренировок, демонстрируют необыкновенную стойкость. Исследование, проведенное командой ученых, в частности Анной М. Заморано из Орхусского университета, показывает, как музыкальная практика влияет на мозговые механизмы, связанные с болью.

Результаты могут иметь далеко идущие последствия для понимания боли и разработки новых методов ее облегчения. Ученые раскрыли, как музыка меняет не только звучание, но и восприятие физических ощущений.

Влияние музыки на мозг

Музыкальное обучение известно своей способностью улучшать мелкую моторику, память, языковые навыки и даже замедлять старение мозга. Однако ученые заинтересовались, может ли оно также влиять на восприятие боли. Во время игры на инструментах музыканты выполняют тысячи повторяющихся движений, которые часто вызывают физический дискомфорт. Это натолкнуло исследователей на мысль: возможно, регулярная практика формирует мозг таким образом, что он иначе обрабатывает болевые сигналы. Чтобы проверить эту гипотезу, команда провела эксперимент, сравнивая реакцию музыкантов и немузыкантов на искусственно вызванную боль.

Для исследования использовали фактор роста нервов, который безопасно имитирует мышечную боль в руке в течение нескольких дней. Участникам, среди которых было 40 человек, делали инъекции, а затем с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) измеряли активность их мозга. ТМС позволила создать карты мозговой активности, в частности в моторной коре, которая отвечает за контроль движений. Эти карты создавали до, во время и после болевого воздействия, чтобы оценить, как боль изменяет мозговую активность у музыкантов по сравнению с контрольной группой.

Результаты оказались впечатляющими: у музыкантов карты мозга, отвечающие за движения рук, были значительно точнее еще до введения боли. Чем больше часов музыканты посвящали практике, тем четче была эта карта. Это свидетельствует, что длительная тренировка не только совершенствует музыкальные навыки, но и создает более прочную нейронную структуру, которая может противостоять изменениям, вызванным болью.

Боль и ее влияние на музыкантов

Обычно боль вызывает защитные реакции: например, при прикосновении к горячей поверхности человек инстинктивно отдергивает руку. В мозге боль снижает активность моторной коры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Однако в долгосрочной перспективе, если боль становится хронической, это может привести к уменьшению "карты тела" в мозге, что усугубляет страдания. В исследовании немузыканты продемонстрировали именно такую реакцию: через два дня боли их мозговые карты уменьшились, а дискомфорт усилился. Зато у музыкантов карты оставались стабильными, а уровень боли был ниже, особенно у тех, кто практиковался больше.

Эти результаты указывают на то, что музыкальное обучение создает своеобразный "защитный буфер" против боли. Музыканты не только испытывали меньше дискомфорта, но и их мозг лучше сохранял контроль над движениями. Хотя исследование было небольшим, оно открывает новые горизонты для понимания того, как опыт и тренировки могут влиять на физиологические реакции. Ученые предполагают, что музыкальная практика может "переобучать" мозг, делая его менее чувствительным к болевым сигналам.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему у водителей болит спина и как избавиться от дискомфорта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.