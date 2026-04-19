УкраїнськаУКР
русскийРУС

Мороженое на самом деле полезно: ученые поразили новым исследованием

Юлия Потерянко
Наука Обоз
3 минуты
1,2 т.
Поскольку мороженое является сладким десертом еще и продуктом глубокой переработки, мы привыкли считать его не слишком хорошим для здоровья. Однако ученые недавно пришли к неожиданному выводу: потребление холодного лакомства может на самом деле приносить пользу.

Видео дня

Как пишет Oasis Health, речь идет не о том, что мороженое лечит или предотвращает болезни, а о том, что его влияние на организм зависит от состава, структуры жиров и общего образа жизни человека. Правильно выбранный десерт при определенных обстоятельствах вполне способен считаться элементом здорового рациона.

Одни из самых масштабных данных исследователи получили во время длительных наблюдений в США — Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II и Health Professionals Follow-Up Study. В этих проектах в течение 20–40 лет собирали и отслеживали данные около 190 тысяч взрослых. Участники регулярно отчитывались о своем рационе, физической активности и состоянии здоровья. Неожиданно выяснилось, что люди, которые ели мороженое два и более раз в неделю, имели примерно на 22% более низкий относительный риск развития диабета 2 типа. Причем эта связь сохранялась даже после учета массы тела испытуемых, калорийности их рациона и уровня физической активности.

Впрочем, ученые отмечают: полученные выводы – это лишь наблюдение, а не доказательство прямой пользы. Люди, которые регулярно едят мороженое, могут в целом иметь другой стиль жизни или питания. Поэтому говорить о "лечебных свойствах" продукта некорректно. Зато результаты показывают, что умеренное потребление качественного мороженого не обязательно вредит метаболизму.

Одно из возможных объяснений связано со структурой молочного жира, который используется для приготовления мороженого. В натуральных молочных продуктах жир существует в виде микроскопических капель, окруженных специальной оболочкой из фосфолипидов и белков. Эта структура влияет на то, как жир усваивается организмом. Некоторые исследования показывают, что такие компоненты могут способствовать лучшей обработке холестерина, влиять на транспорт жиров в крови и даже на реакцию инсулина. Именно поэтому молочные продукты иногда демонстрируют нейтральный или даже умеренно положительный эффект на здоровье, несмотря на содержание насыщенных жиров, которые считаются вредными.

Важный нюанс: не каждый продукт в морозильной камере является настоящим мороженым. Многие "замороженные десерты" содержат растительные жиры, стабилизаторы и эмульгаторы, которые меняют структуру продукта. В таком случае естественная матрица молочного жира разрушается, а вместе с этим нивелируются и потенциальные преимущества от потребления десерта.

Как выбрать более полезное мороженое

Чтобы не ошибиться с выбором, внимательно изучайте этикетки разных типов мороженого. Вот какие критерии нужно обязательно учесть:

  • в составе продукта должны быть сливки или молоко как основа;
  • избегайте десертов с содержанием растительных жиров;
  • чем короче и понятнее состав, тем лучше;
  • в рецепте должно использоваться как можно меньше стабилизаторов и эмульгаторов;
  • идеальный состав мороженого – это сливки, молоко, желтки, сахар и ваниль.

Также обратите внимание на домашнее мороженое. Собственноручно приготовленное лакомство имеет немало преимуществ: вы точно знаете, из каких продуктов приготовили десерт, он точно не будет содержать лишних добавок и в нем будет сохранена естественная структура молочного жира.

Итак, главный вывод ученых – не в том, что мороженое следует считать суперфудом и однозначно полезной пищей. Речь идет о другом: качество продукта и его состав имеют значение. В рамках сбалансированного рациона натуральное мороженое в умеренных количествах не только не вредит, а может быть вполне приемлемой частью питания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о полезных продуктах, свойства которых разрушает разогрев в микроволновке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.