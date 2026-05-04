Метеоритный поток Эта-Аквариды: когда и где будет виден пик активности

Ночное небо мая готовит для любителей астрономии зрелищное событие – пик метеоритного потока Эта-Аквариды. В этом году благоприятное время для наблюдений приходится на предрассветные часы 6 мая, когда радиант потока поднимется на наибольшую высоту.

Хотя активность звездопада длится с конца апреля до конца мая, именно в эти дни Земля проходит сквозь самые густые облака космической пыли. Важно учесть, что яркая убывающая Луна может несколько мешать обзору, затмевая более слабые вспышки своим сиянием. Как отмечает space.com, несмотря на это, быстрые и яркие метеоры остаются доступными для наблюдения в обоих полушариях нашей планеты.

Происхождение и особенности звездопада

Эта-Аквариды – это не просто световые полосы, а мелкие фрагменты льда и пыли, оставленные легендарной кометой Галлея. Хотя сама комета приближается к Солнцу лишь раз в 76 лет, ее "наследие" в виде обломков пересекает орбиту Земли дважды в год. Метеоры этого потока отличаются необычайной скоростью – они врываются в атмосферу со скоростью около 66 километров в секунду. Свое название явление получило от созвездия Водолея (Aquarius), поскольку именно из этой точки неба визуально вылетают "падающие звезды".

Космический мусор, который создает Эта-Аквариды, принадлежит одной из самых известных комет в мире, названной в честь астронома Эдмонда Галлея. Он был первым, кто понял, что появления комет в 1531, 1607 и 1682 годах – это визиты одного и того же небесного тела. В следующий раз сама комета Галлея приблизится к Земле только в 2061 году, но благодаря метеоритным потокам мы можем видеть ее частицы ежегодно.

Где и сколько метеоров можно увидеть

Лучшие условия для любования звездопадом традиционно имеют жители Южного полушария и экваториальных широт, где можно зафиксировать до 50 метеоров в час. Однако наблюдатели в Северном полушарии также имеют шансы увидеть шоу, хотя и с несколько меньшей интенсивностью – от 10 до 30 метеоров в течение часа. Эксперты NASA советуют начинать наблюдения около 2:00 по местному времени, поскольку интенсивность потока будет расти ближе к рассвету.

Как наблюдать за звездопадом

Чтобы получить максимум удовольствия от Эта-Акварид, не нужно покупать телескопы или бинокли – человеческий глаз является лучшим инструментом для охвата широкой панорамы неба. Вот несколько ключевых рекомендаций:

Выберите самое темное место как можно дальше от городских огней. Дайте глазам адаптироваться к темноте в течение как минимум 30 минут (не смотрите в экран смартфона). Следите за всем небом, а не только за созвездием Водолея, ведь самые яркие метеоры с длинными хвостами могут появиться в любом секторе. Используйте фонарик с красным светом, если нужно подсветить дорогу, чтобы не испортить "ночное зрение".

