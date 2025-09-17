Медитация и осознание могут иметь побочные эффекты: ученые сказали, какие

Медитация и практика осознанности все чаще позиционируются как универсальное средство для снижения стресса, улучшения психического здоровья и гармонизации внутреннего состояния. Приложения, книги, онлайн-курсы и тренинги по медитации приобретают большую популярность во всем мире.

Видео дня

Однако ученые отмечают: хотя эти методики могут приносить пользу, они не являются безопасными для всех. В некоторых случаях медитация способна вызвать серьёзные психологические трудности, а информации об этом в публичном пространстве до сих пор мало. Стоит ли считать медитацию полностью безопасной практикой? Ученые дают неоднозначный ответ, пишет ScienceAlert.

Побочные эффекты медитации

Первые свидетельства о возможных негативных последствиях медитации достигают еще древней Индии, где в буддийских текстах описывали депрессию, тревогу и даже эпизоды психоза после практики. Современные исследования лишь подтверждают: медитация может провоцировать тревожные состояния, депрессию, расстройства восприятия, деперсонализацию и даже страхи или панические атаки.

Опрос 2022 года среди почти тысячи регулярных практиков в США показал, что более 10% участников почувствовали побочные эффекты, которые существенно повлияли на их жизнь как минимум в течение месяца. При этом проблемы возникали не только у людей с психическими диагнозами, но и у тех, кто не имел предыдущих расстройств.

Ранее, в 1970-х, когнитивный психолог Арнольд Лазарус предостерегал, что бесконтрольное использование медитации может стать триггером серьезных психиатрических проблем, вплоть до шизофренической декомпенсации. То есть риски известны давно, но массовая культура их в основном игнорирует.

Индустрия осознанности и этические вопросы

Сегодня рынок медитации оценивается в миллиарды долларов, а осознанность активно продвигается как "капиталистическая духовность". Книги, видео и мобильные приложения обещают быстрые результаты, однако почти никогда не предупреждают о возможных осложнениях. Это вызывает серьезные этические вопросы: можно ли продавать практику, которая может нанести вред, не предупреждая о ее побочных эффектах?

Более того, инструкторы и тренеры по медитации часто сами не знают о научных данных. Те, кто испытал негативный опыт, нередко слышат от наставников советы "продолжать медитировать, и всё пройдёт". Ученые же отмечают: такой подход может только ухудшить состояние.

Хотя медитация действительно помогает миллионам людей, исследования последних лет показали, что она не является универсальным средством. Например, масштабный эксперимент в школах Великобритании показал, что практика не улучшила психическое здоровье детей и даже могла навредить тем, кто имел склонность к психологическим проблемам.

Таким образом, медитация и осознанность – это не "волшебная таблетка" для гармонии, а сложные инструменты, которые влияют на психику разными путями. Ученые призывают индустрию открыто говорить не только о пользе, но и о рисках, ведь только осведомленность может сделать практику более безопасной.

OBOZ.UA предлагает узнать, как медитационные практики могут негативно влиять на самочувствие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.