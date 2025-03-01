Любите шоколад, кофе или вино? В ученых для вас хорошие новости

Ученые отмечают, что есть хорошие новости для любителей шоколада, кофе и вина. Исследования обнаружили, что это лакомства могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Видео дня

Опрос более 6000 человек выявил связь между диетами, содержащими фрукты, овощи, шоколад, кофе и вино и сниженным риском метаболического синдрома. И хотя подобные исследования уже проводились, ни одно из них не было столь масштабным, пишет Newsweek.

По данным ученых, метаболический синдром – это совокупность состояний, которые возникают вместе, включая повышение АД, высокий уровень сахара в крови, избыток жира вокруг талии и аномальный уровень холестерина или триглицеридов, что приводит к повышенному риску сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

Анализ данных 6387 участников, собранных в рамках Бразильского долгосрочного исследования здоровья взрослых.

По данным The Cleveland Clinic, богатые полифенолами продукты, в которые входят красное вино, овощи, цельные зерна, шоколад, кофе, зеленый чай и фрукты широко распространены среди потребителей и они полезны.

Соавтор исследования Изабелла Бенсеньор из Университета Сан-Паулу заявила, что результаты являются "хорошей новостью для людей, которые любят фрукты, шоколад, кофе и вино, которые богаты полифенолами".

Бенсеньор отметила, что хотя подобные выводы были сделаны в предыдущих исследованиях, ни одно не имело такого количества участников и не наблюдалось так долго.

"Наши выводы в этом исследовании не оставляют сомнений: продвижение диет, богатых полифенолами, может быть ценной стратегией для снижения риска кардиометаболических заболеваний и предотвращения метаболического синдрома", – сказала она.

За более чем восемь лет наблюдения обнаружили, что в участников случился 2031 случай метаболического синдрома, но у тех, кто потреблял больше пищи и напитков с высоким содержанием полифенолов, вероятность метаболического синдрома была на 22–23% ниже, говорят эксперты.

Исследование также показало, что большее потребление полифенолов было связано с меньшим соотношением талии и бедер, кровяным давлением и уровнем холестерина.

Результаты анализа показывают, что диеты, богатые полифенолами, могут снизить кардиометаболический риск и предотвратить метаболический синдром в обществе, отмечают медики.

Однако диетология Стефани Данн из Nutrition QED подчеркнула, что вино, шоколад и кофе, "всё ещё остаются лакомством, которое может оказать негативное влияние на организм, если его потреблять в избытке, поэтому их следует употреблять время от времени, если кто-то хочет достичь настоящего здоровья".

Ранее OBOZ.UA назвал 6 полезных продуктов для вашего здоровья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!