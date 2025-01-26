Лучший друг человека или 'мохнатое препятствие'? Ученые изменили мнение о собаках после последнего исследования

Самым распространенным мнением о собаках является то, что они – лучшие друзья человека. И большинство владельцев это подтвердят, говоря, что завести своего любимца было одним из лучших решений, которые они когда-либо принимали.

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Однако результаты последнего исследования ветеринаров предупреждают, что собака может быть скорее препятствием, в каком-то смысле – обузой для некоторых владельцев. И не все собаки могут иметь силы сделать людей более счастливыми, пишет MailOnline.

Как одни из самых больших проблем были названы ветеринарные счета, ограничения на путешествия и неизбежность пережить своего любимца. Также исследование говорит о постоянном беспокойстве, унынии и чувстве вины, связанных с владением собакой, которые могут даже привести к долгосрочным заболеваниям, таким как хронический стресс или депрессия в долгосрочной перспективе.

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), обнаружили, что бремя владения собакой гораздо выше, чем считалось ранее. Кроме того, что иметь собаку – это положительные эмоции, существует немало серьезных недостатков, которые следует учитывать.

"Одна из важнейших вещей, о которой люди должны думать, это то, как наличие собаки повлияет на их повседневную жизнь, учитывая их личные обстоятельства, характер и ожидания", – говорит ведущий автор исследования Лаура Джиллет.

В исследовании приняла участие группа из 246 владельцев собак, они заполнили анкету, состоявшую из 33 нейтрально сформулированных утверждений по владению четырёхлапым другом. Затем каждый участник оценил эти утверждения по шкале от минус три (большой недостаток) до плюс три (большое преимущество).

Исследователи сгруппировали аспекты владения собаками на три основных компонента. Первый охватывал эмоциональные, социальные и физические предпочтения собаки, такие как прогулки и знакомство с новыми людьми. Второй касался негативных эмоций и проблем, связанных с содержанием собаки, и включал такие проблемы, как стресс от визитов к ветеринару и волнение за здоровье вашей собаки. Наконец, третий аспект владения собакой – это обязательства и обязанности, связанные с содержанием собаки счастливой и здоровой.

В общем, владельцы собак, как правило, оценивали положительные качества как преимущество, а проблемы как недостатки. В среднем положительные утверждения получили оценку плюс 2,06, тогда как отрицательные только – 0,66. По мнению исследователей, это склоняет чашу весов "недостатки-преимущества" в пользу владения собакой.

Однако Джиллетт говорит, что науке трудно определить, являются ли собаки положительными для большинства людей, потому что то, что они приносят в жизнь людей, не всегда можно легко измерить.

"Например, в нашем исследовании некоторые владельцы собак сообщили, что их собаки способствовали их саморазвитию и дали им цель в жизни, которую трудно описать цифрами", – объясняет ученая и добавляет, что владельцами были перечислены и серьезные недостатки, которые должны были признать даже самые упорные любители собак: "Наибольшей проблемой, связанной с заведением собаки, была эмоциональная нагрузка от того, что мы пережили нашего любимца", – говорит она.

Еще одной самой отрицательной стороной владения собакой владельцы назвали ее содержание. 95 процентов опрошенных сказали, что расходы по уходу за собакой, включая кормление, счета ветеринара и другие расходы являются существенным недостатком. Кроме того, владельцы собак также негативно оценили тот факт, что наличие собаки может осложнить поиск подходящего места для проживания или поездки в отпуск.

Исследователи не утверждают, что иметь собаку – это всегда плохо, они подчеркивают необходимость должным образом взвесить все "за" и "против", прежде чем решиться на такой шаг.

"Для блага как собак, так и людей, я бы сказала, что мать домашнего питомца подходит каждому, кто чувствует себя способным взять на себя обязанности владения собакой", – подытожила результаты исследования ученая.

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