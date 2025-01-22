Леонардо да Винчи был прав: в итальянском замке нашли секретные тоннели

Итальянский замок Сфорца, которому уже более 575 лет, известен как источник многих легенд. Одним из наиболее распространенных считается легенда о существовании тайных ходов под территорией. Первым о них говорил Леонардо да Винчи.

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Но недавно проведенное Политехническим университетом Милана инновационное технологическое исследование показало, что упоминания да Винчи о подземных туннелях не являются мифами. Ученые посетили это место с георадарным оборудованием, чтобы составить карту недр замка Сфорца и окончательно выяснить, существовал ли коридор, пишет Arkeo News.

Инструменты, с помощью которых провели исследование, излучают электромагнитные волны, проникающие в грунт и отражающие сигналы. Профессор геоматики из университета Милана Франко Гуццетти и его коллеги обнаружили несколько подземных полостей и проходов примерно на 300-600 метров под землей. Именно они могли быть изображены на рисунках известного художника и инженера Леонардо да Винчи.

По легенде, один из таких тоннелей преследовал очень конкретную цель – он простирался внешней стеной замка, и выводил герцога Миланского к могиле своей покойной жены Беатрис д'Эсте, умершей во время родов в 1497 году, сообщает Popular Science. Но, по мнению исследователей, эти сооружения могли служить еще и оборонным и военным целям.

"Замок – это не просто памятник. Это хранилище историй, ожидающих рассказа, каждый слой камня представляет жизнь и наследие тех, кто был раньше. Исследуя эти скрытые глубины, ученые гарантируют, что замок остается живым в коллективном сознании как местных жителей, так и гостей", – написали исследователи.

Собранная информация не только задокументировала историю, но и создала новые перспективы развития туризма в замке. Посетители смогут исследовать подземные пространства и недоступные исторические места с помощью технологий дополненной реальности и разработки виртуальных путей, объединяя инновации и историю.

По словам Франко Гуццетти, исследование было проведено, чтобы в будущем создать цифровой двойник замка Сфорца. "Мы планируем создать модель замка, которая не только будет показывать его нынешний вид, но и позволит исследовать прошлое, открывая древние сооружения, которые больше не видны", – объяснил профессор.

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