Ученые раскрыли 1400-летнюю тайну больших земляных колец в Австралии

Археологи раскрыли 1400-летнюю тайну больших земляных колец в Австралии. Они расположены в окрестностях Мельбурна, в пригороде Санбери и таинственным образом поднимаются с холмов.

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Эти земляные кольца не являются естественным явлением. На самом деле, они представляют собой масштабные подвиги человеческих усилий и олицетворяют давнюю и непрерывную связь аборигенов со страной, пишет Live Science. Земляные кольца – это насыпи, которые создавали путем перекапывания и насыпания земли в большие круглые формы.

Археологи исследовали одно из этих колец и эти результаты расширили имеющееся понимание богатства и разнообразия археологического наследия Австралии, созданного более чем за 65 000 лет непрерывной оккупации аборигенами и жителями островов Торресова пролива.

Земляные кольца были созданы людьми сотни или тысяч лет назад. Они делали это путём раскопок и насыпания земли в большой круг (или круги) диаметром до сотни метров. В восточной Австралии земляные кольца считаются символами тайных и священных мест инициации и церемонии для разных языковых групп аборигенов.

Многие земляные кольца были уничтожены после европейской колонизации и освоения земли. Считается, что только в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде когда-то существовали сотни. Но сегодня осталось всего около 100. Меньшее количество колец задокументировано у Виктории, включая пять в Санбери.

В 2021–2022 гг. представители общины провели первое исследование и возглавили новые археологические раскопки одного из колец, известного как кольцо Санбери G. Оно представляет собой место, где коренные народы путешествовали и собирались вместе, а также, вероятно, проводили церемонии.

Кольцо Санбери G было впервые раскопано археологом Дэвидом Франкелем в 1979 году. На сегодняшний день в Австралии неизвестно ни о каких других раскопках земляного кольца. Современные исследования были проведены с целью повторного анализа 166 каменных артефактов, найденных при раскопках 1979 года.

Это включало датировку отложений кольца, чтобы определить, когда он был изготовлен. Также нужно было собрать артефакты вместе, как пазл, и изучить остатки и следы износа на их поверхностях и краях. Это дает подсказки о том, как люди, жившие в те годы, изготовляли и использовали каменные орудия труда в кольце Санбери G.

Согласно недавно опубликованным результатам исследования, кольцо построили люди где-то между 590 и 1400 годами назад. Они провели время в этой местности, расчищая землю и растения, сгребая землю и камни, чтобы создать кольцевой курган и слоя скалы, чтобы создать каменные композиции.

Они также разжигали костры, изготовляли каменные орудия труда, которые использовали для борьбы с разнообразными растениями и животными, и перемещали предметы внутри кольца.

По словам ученых, это исследование является первым, объединяющим культурные и археологические знания о земных кольцах в Австралии и демонстрирующими важность дальнейшего исследования и сохранения этих земных колец, а также других, которые, как известно, встречаются в восточной Австралии.

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