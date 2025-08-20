Как не поддаться хандре на исходе лета: 7 советов от психологов

Существуют биологические, психологические и социальные причины сезонного изменения настроения. Дневной свет начинает ослабевать, а температура снижается, что может привести к тому, что организм будет производить меньше серотонина – нейромедиатора, отвечающего за контроль настроения и ощущения счастья.

Хотя эти эмоции естественны, они не находятся вне вашего контроля. Сайт Time предлагает семь советов от биологического психолога Мэри Поффенрот, которые вы можете сделать, чтобы избежать сезонного недомогания.

С нетерпением начинайте новую главу

Самый эффективный способ победить скуку концу лета – найти смысл и заинтересованность в том, к чему вы переходите дальше.

Этот подход основывается на терапии принятия и обязательств, которая сосредотачивается на создании чувства смысла в жизни человека, помогая ему определить и жить по своим ценностям, таким как семья, творчество и приключения.

"Это вещи, которые мы держим в сердце, и они отличаются от человека к человеку. Выполнение важных для нас вещей улучшает настроение, мотивацию и упорство", – говорит психолог.

Простой способ реализовать эту стратегию просто начать планировать. Мысли о будущем могут быть невероятно полезны для того, чтобы вы чувствовали себя возбужденными и энергичными.

Следите за естественным светом

Воздействие естественного света, особенно утром, может помочь снизить выработку гормона мелатонина, вызывающего сон, и увеличить выработку серотонина, улучшающего настроение. По мнению эксперта, это изменение баланса гормонов может улучшить самочувствие, сделать вас более бдительными и улучшить общее состояние здоровья.

Обратитесь к своей тревоге

Тревога, как правило, возникает, когда мы осознаем, что на горизонте есть "новое начало". Полезно разделить задачи и создать управляемый график. Вы также можете напомнить себе, что большинство решений не являются постоянными.

"Много раз наш мозг говорит нам, что ситуация высечена на камне, но когда мы можем сделать шаг назад, легче увидеть, что это не обязательно правда", – говорит она.

Получите силу игры

Один из лучших способов преодолеть скуку в конце лета – использовать силу игры для усиления выработки дофамина в мозгу. Игра, принимающая разные формы для взрослых, использует систему вознаграждения мозга, чтобы бороться с плохими чувствами и улучшать настроение. Дофамин – нейромедиатор хорошего самочувствия – очень важен для мотивации, удовлетворения и положительного подкрепления.

Это не всегда означает делать что-то как ребенок. Ключ состоит в том, чтобы найти способы сделать скучные задачи веселее и интереснее, что активирует центр вознаграждения мозга.

Ставьте новые цели

Нет ничего похожего на сезон возвращения в школу для переориентации на личную значимую цель.

"Установление новых сложных целей – это отличный способ преодолеть скуку концу лета, поскольку она переключает ваше внимание и энергию на хорошие вещи, которые произойдут в будущем", – говорит Поффенрот. Она советует выбирать цели, которые в то же время труднодоступны и практичны.

"Слишком легкие цели могут быть недостаточными для вас, а слишком сложные могут заставить вас сдаться", – объясняет она. Лучше всего, когда цель немного выведет вас из зоны комфорта, чтобы способствовать личному росту.

Попрощайтесь с "солнечной виной"

"Солнечная вина" – это еще одна популярная фраза в социальных сетях, касающаяся чувства сострадания и самообвинения за то, что вы хотели бы сделать в теплые месяцы. Социологи говорят, что люди, как правило, больше осознают уходящее время, когда лето заканчивается.

"Когда лето заканчивается, мы можем чувствовать, что спешим максимально использовать оставшееся время. Это может вызвать у нас чувство тревоги и вины, если мы думаем, что не полностью использовали преимущество сезона", – объясняет психолог.

Откажитесь от контроля

Вы не можете контролировать все, что происходит в вашей жизни. Это и есть принятие. Ибо, если мы будем пытаться контролировать каждую деталь нашей жизни, "мы сведем себя с ума".

Вместо того чтобы бороться с реальностью, признайте приближающийся переход, и изменения в вашей жизни и рутине естественно произойдут.

"Обратите внимание на то, какие эмоции и мысли у вас возникают, и просто относитесь к этим переживаниям с сочувствием и принятием", – советует эксперт. Практики осознанности, такие как дыхательная работа, медитация и йога, могут быть полезны для содействия ощущению покоя, когда вы сталкиваетесь с чем-либо, бросающим на вас жизнь. Если эти дисциплины вам не подходят, связь с другом (телефоном, электронной почтой или лично) или прогулка могут помочь вам изменить свой взгляд.

"Это нормально – чувствовать тревогу. Грустить – это тоже нормально. Эти эмоции также являются важной частью жизни, и без них мы не имели бы счастья или волнения", – говорит она.

