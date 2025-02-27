Кровавый ритуал для загробной жизни нашли на уникальных фресках в Помпеях

Археологи в Помпеях обнаружили редкие фрески почти в натуральную величину, предлагающие свежее представление о религиозных обрядах в древнем городе до того, как он был разрушен вулканом Везувий в 79 году нашей эры. Исследователи разглядели кровавый ритуал для загробной жизни на найденных изображениях.

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Хорошо сохранившаяся картина, датируемая I веком до нашей эры, содержит масштабный фриз. На фресках изображены яркие обряды для последователей Диониса – древнегреческого бога вина, плодородия, театра и религиозного экстаза, пишет Reuters.

Огромная картина была обнаружена в банкетном зале дома Тиаса в регионе IX Помпеи. Эта находка считается одной из важнейших более чем за столетие, и эксперты сравнивают ее со знаменитыми изображениями Виллы тайн.

Фреска почти в натуральную величину, известная как "мегалография" (слово происходит от греческого, что означает "большая живопись"), покрывает три стены банкетного зала, а четвертая стена выходит в сад, сообщает Археологический парк Помпеи.

Эксперты описывают, что на художественном произведении изображена процессия в честь Диониса, в которой принимают участие менады, или его женщины-последовательницы, изображенные как экстатические танцовщицы и ожесточенные охотницы. Они несут на плечах зарезанных коз и звенят саблями.

Среди женщин – молодые сатиры (мифологические полукозы, полулюди), которые создают музыку и исполняют ритуальное жертвоприношение вина, добавляет ArchaeologyNews.

В центре фрески – летний сатир, спутник Диониса, держащий факел, стоя рядом с молодой женщиной, проходящей мистический ритуал. Исследователи отмечают, что этот древний культ, берущий свое начало от классических греков V века до нашей эры, называют "тайной", поскольку эти практики держались в тайне от посторонних.

По словам экспертов, эта фреска дала исследователям новый ключ к происходящему во время обрядов. Римские посвященные, возможно, охотились, как и греческие к ним. Фрески показывают, что эти таинственные обряды повторяют давнюю связь между Дионисом с дикими животными, пишет LiveScience.

Настенная роспись, выполненная в ярких красных и глубоких тонах, является частью более широкой римской традиции поклонения Дионисии. Эта традиция уходит корнями в ранние греческие мистические культы, обещавшие своим членам мистический опыт и форму духовного воскресения, отмечают ученые.

Кроме большого зала, в доме Тиаса нашли также комнату для приемов со сценами Троянской войны, сакрариум (святилище), показывающий четыре времени года и сельскохозяйственные аллегории, и большой комплекс бань.

Команда экспертов продолжает исследовать это место. Несмотря на это, фреска дома Тиаса теперь доступна для посетителей в рамках текущих экскурсий по месту раскопок в Помпеях.

Фреска соответствует второму стилю помпейской настенной живописи, которая была распространена между 40-30-ми годами до нашей эры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Помпеях раскопали крошечный дом с эротическими фресками.

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