Космическая капсула Varda сняла удивительные кадры погружения в атмосферу Земли

Небольшая космическая приватная капсула Varda сняла удивительные кадры своего высокоскоростного входа в атмосферу. Аппарат весом в 120 килограммов провел шесть недель в космосе после запуска на вершине ракеты SpaceX Falcon 9.

Видео дня

Миссия W-2 компании Varda Space успешно завершилась еще 27 февраля, когда капсула снова вошла в атмосферу и приземлилась на полигоне Кунибба в Южной Австралии. Однако только сейчас компания опубликовала видео, фиксирующее невероятные кадры последних моментов пребывания на орбите над планетой и последнего, огненного погружения обратно в атмосферу Земли, пишет Space.com.

Особенно впечатляют последние секунды видео, где видно, как все вокруг капсулы нагревается. Искры разного цвета и интенсивности фиксируются камерой, когда космический аппарат взаимодействует с толстой атмосферой на скорости, что в 25 раз превышает скорость звука.

Коническая капсула успешно приземлилась с помощью парашюта, говорят специалисты. Известно, что космический аппарат перевозил спектрометр Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) и усовершенствованный фармацевтический реактор Varda для планов производства компании на орбите.

Компания Varda Space стремится стать главным игроком в зарождающейся космической производственной промышленности, используя уникальную среду микрогравитации для производства продуктов, в том числе фармацевтических.

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