Косатка, которая пронесла на себе мертвого детеныша 1600 км, потеряла еще одного малыша

Ученые выяснили, что косатка, прославившаяся после того, как более двух недель носила с собой труп своего мертвого детеныша в 2018 году, потеряла еще одного младенца. Второй детеныш родился в канун Рождества 2024 года.

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Команда ученых, наблюдавших за детенышем, забили тревогу лишь через несколько дней после рождения. Они были встревожены состоянием здоровья новорожденного кита, учитывая поведение и мамы, и малышей, пишет NYPost.

"Ранний возраст всегда опасен для новорожденных китов – у них очень высокий уровень смертности в течение первого года жизни", – написал Центр исследования китов в Facebook.

Гибель любого детеныша в популяции этих китов является огромной потерей, но смерть именно этой косатки особенно разрушительна не только потому, что она была самкой, которая могла бы однажды потенциально возглавить собственную родословную, но и учитывая историю ее матери, которая уже пережила утрату своего ребенка.

По словам ученых, эти косатки в целом ведут групповой образ жизни. И образуют семьи, состоящие из 3-4 поколений и насчитывающие от 5 до 15 особей.

Сейчас этот вид находится на грани вымирания, потому что осталось всего 73 косатки, и ученые стремятся понять, что может помочь в защите этих морских млекопитающих.

"Они балансируют на грани вымирания. Поэтому все, что снижает их способность к размножению, вызывает беспокойство", – объяснил профессор Даррен Крофт из Эксетерского университета в Юго-Западной Англии.

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