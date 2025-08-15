Колорадо заполонили рогатые 'кролики Франкенштейна': как ученые объясняют их появление. Фото

В августе жители севера Колорадо (США) начали сообщать о диких кроликах с темными "рогами" и "щупальцами" на мордах; в соцсетях прозвали таких животных "кроликами Франкенштейна". Эти наросты – следствие вируса папилломы Шоупа, заболевания, которое обычно не является смертельным и не передается к другим видам животных или к человеку.

Кроликов с ВПШ американцы замечают не впервые. Обычно болезнь распространяется в таких штатах, как Колорадо, Южная Дакота, Миннесота и Техас в теплое время года, пишет 9News.

Как проявляется вирус папилломы Шоупа

"Гротескные, похожие на роговидные наросты могут показаться кадрами из малобюджетного фильма ужасов, но ученые говорят, что нет причин для беспокойства – у этих пушистых созданий просто относительно распространенный вирус", – отметили журналисты AP.

Заболевание вызывает у кроликов рост бородавчатых наростов, чаще всего на мордочках, реже – на шее.

Вирусные фотографии породили множество нелестных прозвищ: "кролики Франкенштейна", "кролики-демоны", "кролики-зомби". Но эта болезнь не нова. Симптомы ВПШ описаны еще в древнем фольклоре, и в Северной Америке есть миф, который повествовал о кролике с рогами.

Кроме того, болезнь подтолкнула научные исследования почти 100 лет назад: изучение заболевания кроликов способствовало пониманию учеными связи между вирусами и раком, например, вирусом папилломы человека, вызывающим рак шейки матки.

Вирус был назван в честь доктора Ричарда Э. Шоупа, профессора Рокфеллеровского университета, который обнаружил это заболевание в 1930-х годах.

Как передается болезнь "кроликов Франкенштейна"

Передается ВПШ через укусы насекомых, таких как блохи или клещи. Кара Ван Хуз, представительница Управления парков и дикой природы Колорадо, рассказала, что чаще всего зараженных животных замечают в летние месяцы, когда повышение популяции кроликов совпадает с активностью насекомых.

Управления парков и дикой природы в последнюю неделю получило около десятка сообщений о кроликах с "рогами", однако Ван Хуз предполагает, что случаев ВПШ, вероятно, не так много – скорее всего, люди видят одну и ту же группу зараженных кроликов.

Вирус может передаваться от кролика к кролику, но не к другим видам, включая людей и домашних животных, подчеркнула Ван Хуз. Опасность существует только для домашних кроликов, которых содержат на улице.

Эксперт добавила, что наросты сначала похожи на бородавки, но могут вырасти до больших размеров. Сами по себе они не вредят животному, за исключением случаев, когда появляются на глазах или возле рта. Тогда кролики не могут перемещаться или есть.

Иммунная система кроликов чаще всего способна бороться с вирусом, и как только это произойдет, наросты исчезнут, сообщила Ван Хуз.

"Если кто-то увидит кролика с черными опухолями на голове или шее, это не повод для беспокойства со стороны службы по контролю за животными. Диких кроликов с этим заболеванием не реабилитируют", – сказала Джули Линдстром, руководитель службы контроля за животными полиции Су-Фолса (штат Южная Дакота).

