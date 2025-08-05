Когда начнет умирать Вселенная: новая тревожная модель от ученых

Мы привыкли думать о смерти Вселенной, как о чем-то очень отдаленном, беспокоиться о чем нет смысла, по крайней мере пока. Но новая теория указывает, что это может произойти быстрее, чем нам казалось.

Видео дня

Как пишет издание Live Science, в неожиданной работе ученых-физиков предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни Вселенной составляет всего 33 миллиарда лет, и космос начнет умирать менее чем через треть этого времени.

До момента старта процессов умирания исследователи насчитали всего 10 миллиардов лет. Однако это лишь одна из возможных теорий, и на самом деле никто точно не знает, когда Вселенная прекратит свое существование.

Существуют две основные теории о том, как может умереть Вселенная. Первая – это теория "Большого замерзания", которая предполагает, что космос будет продолжать расширяться до тех пор, пока все звезды не потеряют свою энергию и не остынут до абсолютного нуля. А вторая – теория "Большого сжатия", которая предполагает, что расширение Вселенной носит временный характер и что после определенного момента она начнет сжиматься и в конце концов коллапсирует в обратном Большом взрыве. Ученые не могут прийти к единому мнению, какая из этих теорий более вероятна, поскольку недавние наблюдения выявили неопределенность в отношении скорости расширения Вселенной, что получило название "космологического кризиса".

Один из способов разрешения этого кризиса — раскрыть истинное значение космологической постоянной – теоретического "магического числа", которое можно использовать для расчета космического расширения. Но для этого нам сначала необходимо раскрыть неуловимую сущность темной энергии — таинственной силы или субстанции, которая, вероятно, управляет расширением Вселенной.

С этой целью в новой статье, загруженной 30 июня на сервер препринтов arXiv и еще не прошедшей рецензирование, исследователи проанализировали недавние результаты исследований Dark Energy Survey (DES) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Они указывают на то, что темная энергия состоит из аксионов.

Аксионы – это гипотетические сверхлегкие частицы, которые редко взаимодействуют с материей. Если они существуют, это означает, что космологическая постоянная имеет отрицательное значение, что приведет к Большому сжатию, утверждают исследователи. При этом их расчеты показывают, что это произойдет раньше, чем ожидалось.

Используя свою новую модель Большого взрыва, исследователи оценивают общую продолжительность жизни Вселенной в примерно 33 миллиарда лет. Учитывая, что сейчас считается, что возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет, это означает, что космос уже прожил более трети своего существования.

Если новая временная шкала верна, Вселенная прекратит расширение примерно через 10 миллиардов лет и начнет стремительно сжиматься. И произойдет это гораздо быстрее, чем предсказывали другие модели. Они предполагают, что Большой взрыв может произойти лишь через сотни миллиардов лет. Однако истинная природа темной энергии остается загадкой, поэтому новая модель имеет чисто теоретический характер.

Другие возможные временные шкалы

Это не первое исследование, предполагающее, что Большой взрыв может начаться раньше, чем ожидалось. В 2022 году исследователи предположили, что Вселенная может прекратить расширение всего через 100 миллионов лет.

Но если Вселенная вместо этого погибнет в Большом Замерзании, как предсказывал Альберт Эйнштейн, то ее смерть, вероятно, наступит гораздо позже. Недавние расчеты показали, что это событие может произойти примерно через 1 квинвигинтиллион (единица с 78 нулями), или 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 лет.

Другие теории предполагают, что космическое расширение может внезапно повернуть вспять несколько раз, что еще больше усложняет расчеты возможных временных рамок любого из сценариев. Работы Стивена Хокинга о черных дырах также предполагали, что все во Вселенной может испариться до того, как любой из этих сценариев осуществится.

Некоторые эксперты также предполагают, что наша Вселенная может быть одной из многочисленных реинкарнаций в бесконечном цикле Больших взрывов или Больших отскоков. По сути это сделало бы космос бессмертным. Другие предполагают, что Вселенная — это симуляция или голограмма, что ставит под вопрос ее "реальность" вообще. Единственное, с чем сходятся большинство исследователей, — это то, что может понадобиться очень много времени, чтобы выяснить, кто прав.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили признаки трехмерности времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.