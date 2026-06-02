Какой маникюр выбрать в июне: цвета, притягивающие взгляды. Фото

С приходом лета наступает идеальное время для смелых экспериментов с собственным стилем и нейл-артом. Июньская палитра модных оттенков поражает своим многообразием, предлагая варианты от нежных пастельных до насыщенных неоновых тонов.

Современные яркие тренды безупречны как на коротких ногтях, так и на изящной миндалевидной форме или в сложных максималистских дизайнах. Самое приятное то, что создание такого эффектного образа полностью подвластно каждой девушке в домашних условиях при наличии правильного флакончика лака.

Как утверждают в InStyle, именно сочные и жизнеутверждающие цвета могут стать вашим главным аксессуаром, который ежедневно будет поднимать настроение и привлекать внимание.

Яркие голубые ногти

Начало лета – не время для грусти, и этот глубокий, уверенный голубой цвет создан для мгновенного заряда позитивом. Он не является слишком неоновым, но и не сливается с бледными пастельными оттенками, заявляя о себе во весь голос. Чтобы придать образу особую утонченность и элегантность, такой цвет лучше всего сочетать с удлиненной миндалевидной формой ногтей.

Мандариновые ногти

Оранжевые ногти неизменно остаются в центре внимания, а этот сочный мандариновый тон дарит взрывной прилив энергии. Балансируя на грани между классическим оранжевым и игривым коралловым, цитрусовый оттенок удивительно практичен для повседневной носки, хотя и выглядит довольно смело и свежо в любом летнем луке.

Ногти цвета матча

Трендовый зеленый маникюр в стиле матчи уверенно перешел из весеннего сезона в летний. Короткая длина добавляет этому дизайну максимального удобства и практичности в повседневной жизни. Чтобы осовременить цвет и придать ему особый глянцевый шик, эксперты советуют покрывать такую базу дополнительным зеркальным слоем втирки (хрома).

Сочный коралл

Яркие и пронзительные финиши идеально подходят к жаркому времени года. Коралловый оттенок поможет сохранить ощущение свежести и новизны на ваших руках. А чтобы добавить образу немного романтики и кокетства, можно украсить один из ногтей миниатюрным и изящным цветочным акцентом.

Розовые Барби-ногти

Этот насыщенный розовый цвет создан для тех, кто хочет добавить в свою жизнь немного сказочной атмосферы и подчеркнуть собственную женственность. Смелый и бескомпромиссный оттенок позволит вам заметно выделяться на фоне привычных нежных или полупрозрачных нюдовых покрытий, заявляя об уверенности своей обладательницы.

Ногти цвета сливочного масла

Сдержанный и деликатный оттенок сливочного масла уже успел завоевать любовь модниц во всем мире, поэтому его присутствие в июньском топе вполне закономерно. Чтобы освежить этот популярный цвет и придать ему новое дыхание этим летом, попробуйте скомбинировать его с четкой и элегантной квадратной формой ногтевой пластины.

Персиковые ногти

Персиковые тона сейчас находятся на пике своей популярности из-за невероятной универсальности, ведь они удачно сочетают в себе элементы нюда, розового и оранжевого цветов. Если вы обычно избегаете радикально ярких экспериментов, персик станет идеальным и мягким проводником в мир цветного маникюра. Кроме того, он безупречно подчеркивает золотистый летний загар.

Пряный красный маникюр

Красный маникюр актуален вне сезонов, главное – правильно подобрать тональность под время года. Пряный красный звучит гораздо ярче и энергичнее, чем глубокие бордовые зимние вина, что делает его вечной классикой для рук и ногтей на ногах. Такое покрытие идеально подойдет для жаркого отпуска на морском побережье, сверкая под лучами солнца.

Солнечное желтое сияние

Триумф желтой палитры продолжается, и более насыщенный солнечный оттенок готов дарить вам настоящий гормон счастья каждый день. Независимо от того, предпочитаете ли вы изящный миндаль или суперкороткие ногти, этот цвет наполнит образ светом. Он одинаково уместен как для рутинных рабочих будней, так и для разгара загородного отдыха.

Лавандовый маникюр

Для тех, кто ищет более спокойную, но не менее свежую альтернативу кричащим неоновым цветам, идеальным решением станет лиловый. Этот мечтательный сиреневый оттенок застыл как раз посередине между неброской пастелью и ярким акцентом. Маленький лайфхак: добавьте сверху хромовое покрытие, чтобы получить дополнительный космический блеск и сделать маникюр еще эффектнее.

