Как выглядел фестиваль Burning Man из космоса: впечатляющее фото

Фестиваль Burning Man, ежегодно проводимый в пустыне Блэк-Рок, США, сняли с космоса. На изображении показаны поселения из кемперов, транспортных средств, палаток и инсталляций, которые собираются в неделю события.

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Огромный масштаб и величие фестиваля в пустыне – это то, что невозможно запечатлеть ни на одной отдельной фотографии, но один невероятный кадр, сделанный из космоса, дает совершенно уникальный обзор знаменитого зрелища. На фото видно, как Burning Man смотрится со спутника на орбите. Сделала ее миссия Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства, пишет Science Alert.

Фестиваль Burning Man – ежегодное восьмидневное событие независимого искусства. Начало выпадает на последний понедельник августа. А завершается на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября – выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромное деревянное изваяние человека. Каждый год устанавливается новая тема происшествия.

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