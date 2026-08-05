Как личность человека меняется с возрастом: ученые удивили выводами

Гераклит, седобородый древнегреческий мудрец, когда-то сформулировал знаменитый афоризм: "Невозможно дважды войти в одну и ту же реку, ибо ни река, ни человек не остаются прежними". Спустя более 2,5 тысячи лет научные исследования доказывают, что это древнее высказывание попало прямо в точку.

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Как пишет издание IFL Science, учёные установили, что ваша личность, которая кажется вам непоколебимой константой, пока вы преодолеваете взлеты и падения жизни, на самом деле меняется с течением времени. Сама ее сущность с возрастом претерпевает значительные трансформации.

Большие изменения в "Большой пятерке"

Чтобы исследовать личность, психологи часто обращаются к чертам "Большой пятерки": экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизму и открытости. Эта широко используемая модель подвергалась определенной критике, но в целом ее считают достаточно надежным барометром человеческой личности для исследовательских целей.

Говоря об этой критике, некоторые исследования предполагают, что черты "Большой пятерки" отдельного человека не остаются постоянными на протяжении всей жизни. Означает ли это, что подобные тесты субъективны, ненадежны и нестабильны? Или это свидетельствует о том, что человеческая личность вовсе не является константой, как считалось ранее? В новом исследовании психологи из Цюрихского университета в Швейцарии решили внести свой вклад в эту дискуссию.

Команда опросила 887 человек в США о различных аспектах их жизни. Исследование охватывало черты личности, физическое здоровье, самооценку, удовлетворенность жизнью, личные финансы и частоту социальных контактов. Затем участников спросили, насколько, по их собственным ощущениям, каждая из этих переменных изменилась в течение их жизни.

В целом большинство людей отмечали, что черты "Большой пятерки" были наиболее стабильными характеристиками. Они признавали, что в их жизни случалось немало заметных взлетов и падений, бурных поворотов и потрясений, но чувствовали, что их внутренняя сущность оставалась неизменной.

Затем исследователи сравнили эти субъективные восприятия с реальными данными, собранными в ходе нескольких масштабных долгосрочных наблюдений, охвативших 166 971 человека в США, Германии, Австралии и Нидерландах. И картина раскрылась с совершенно другой стороны. Данные показали, что черты личности людей менялись так же сильно, а то и больше, чем те вещи, которые мы обычно считаем более гибкими – например, удовлетворенность жизнью, доходы или состояние здоровья.

Как меняется личность с возрастом

Черты личности каждого человека на протяжении жизни претерпевали ощутимые индивидуальные изменения. Но, если посмотреть шире, можно заметить определенные общие тенденции, характерные для большинства людей.

Так, уровни экстраверсии, невротизма и открытости в целом снижались в период от 15 до 90 лет, причем самый стремительный спад демонстрировал именно невротизм. В то же время доброжелательность и добросовестность с возрастом обычно росли.

Возможно, такие изменения покажутся вам вполне логичными. В процессе взросления, достижения зрелости мы обычно становимся спокойнее, заботливее и организованнее, но в то же время менее общительными и менее склонными к экспериментам и новому опыту.

Но как бы там ни было, очевидно одно: большинство людей не осознают эти изменения слишком отчетливо. Или, по крайней мере, не верят, что они являются фундаментальными сдвигами в том, кем они являются на самом деле.

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