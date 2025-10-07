Как долго человек может быть в состоянии клинической смерти: известен один впечатляющий случай

Клиническая смерть – это состояние, когда сердце перестает биться, но шанс на возвращение к жизни все еще существует. Благодаря современным методам реанимации медики иногда творят настоящие чудеса, возвращая людей даже после длительного прекращения сердцебиения.

Однако возможно ли выжить после нескольких часов без пульса? Один впечатляющий случай доказывает, что при определенных условиях это реально. В Live Science сообщили, как гипотермия может стать ключом к спасению.

Понимание клинической смерти и реанимации

Клиническая смерть наступает, когда сердце останавливается, прекращая снабжение кислородом клеток, в том числе мозга. По словам доктора Дэниела Марка Ролстона, врача неотложной помощи из Northwell Health, без кислорода клетки мозга начинают отмирать уже через пять минут. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) помогает поддерживать кровообращение, выигрывая время для других методов, таких как дефибрилляция, которая использует электрический ток для перезапуска сердца.

В больницах шанс выжить после СЛР составляет около 20%, но вне медучреждений он падает до 10% из-за задержек в реагировании. Успех зависит от скорости: после 30 минут без пульса шансы на выживание резко уменьшаются. Однако уникальные обстоятельства могут изменить этот сценарий.

Другой тип клинической смерти – смерть мозга, когда мозг теряет способность контролировать жизненно важные функции, такие как дыхание. В отличие от сердечной остановки, смерть мозга считается необратимой, и случаи "возвращения" обычно связаны с ошибочными диагнозами.

Гипотермия как ключ к спасению

Одним из самых удивительных факторов, позволяющих выжить после длительной клинической смерти, является гипотермия – состояние, когда температура тела падает ниже 35°C. Низкие температуры замедляют метаболизм, защищая клетки мозга от повреждений из-за нехватки кислорода. Доктор Сэмюэл Тишерман, профессор хирургии Университета Мэриленда, отмечает, что гипотермия может "заморозить" организм, давая шанс на спасение даже после часов без сердцебиения. Самый известный случай – 31-летний мужчина, которого реанимировали через 8 часов 42 минуты после остановки сердца. Благодаря холодной погоде (температура его тела была 26°C), СЛР продолжительностью 3,5 часа и пятичасовая поддержка в больнице позволили ему полностью выздороветь без неврологических повреждений.

Такие случаи редки, но они демонстрируют, как гипотермия может стать спасительным фактором. Например, люди, тонувшие в ледяной воде, иногда выживали после часов под водой благодаря этому эффекту.

Клиническая смерть – это не всегда конец, если действовать быстро и правильно, говорят специалисты. Реанимационные мероприятия дают шанс вернуть человека к жизни, особенно если остановка сердца произошла в контролируемых условиях. Гипотермия открывает новые горизонты, позволяя выживать даже после длительного времени без пульса. Однако смерть мозга остается необратимой, и "чудеса" здесь обычно объясняются ошибками диагностики.

