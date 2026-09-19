Изменит индустрию: какой революционный метод переработки нефти придумали китайцы

В настоящее время переработка нефти, включающая многократный нагрев, испарение и конденсацию нефти, происходит так же, как и в XIX веке. Конечно, процессы термического крекинга нефти с тех пор стали более контролируемыми, благодаря чему человечество и получает керосин, бензин и т. д. Однако основа этой технологии заключается в нагревании нефти и, соответственно, требует огромного количества тепла. Но ученые из Даляньского института химической физики в Китае опробовали новый метод переработки нефти, который в лабораторных условиях потреблял примерно на 91% меньше энергии, чем традиционный термический крекинг.

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Технологию назвали "молекулярной переработкой"; она предполагает разделение компонентов нефти с помощью химических молекулярных мембран на основе металлоорганических каркасов. И если она будет внедрена, то "полностью изменит индустрию", считают в Mediafax.

Как это работает

Чтобы превратить сырую нефть в керосин, газолин, бензин, пластмассы и т. д., ее нужно разделить на отдельные компоненты. Традиционный крекинг основан на процессах дистилляции: нефть неоднократно нагревают, испаряют и конденсируют, используя незначительные различия в температурах кипения веществ.

"Молекулярная переработка" не предполагает нагрева вообще. Все происходит на молекулярном уровне, где мембраны действуют как сито. Их поры и поверхностные свойства настраиваются для отделения различных соединений и направления их на соответствующие производственные линии.

На первом этапе каскадного мембранного разделения молекулы сортируются по размеру. Разница между ними составляет около 0,1 нанометра. Мембрана отделяет более мелкие линейные и одноразветвленные алканы, которые используются для производства этилена.

Второй этап предназначен для молекул, разница в размерах которых составляет менее 0,01 нанометра. Другая мембрана с помощью свойств своей поверхности распознает и отделяет ароматические соединения – важные промежуточные вещества для изготовления пластмасс, смол и волокон – от многоразветвленных алканов и циклоалканов, которые используются для производства бензина.

Исследователи применили микротравление дубильной кислотой, чтобы изменять размер пор и химические свойства поверхности мембран. В ходе лабораторного теста модельную смесь легкой нефтяной фракции из 15 компонентов разделили на три группы продуктов с высокой добавленной стоимостью. Уровень извлечения составил от 85% до 90%.

Произойдет ли технологическая революция

Отметим: исследование проводилось в лаборатории. В случае промышленного масштабирования технология могла бы в разы сократить производственные затраты и выбросы. Причем речь идет не только об экономии энергии – мембраны также позволяют повысить точность процесса и ценность получаемых продуктов.

Однако даже сами исследователи пока не могут сказать, можно ли производить и использовать мембраны в крупных масштабах, чтобы "трансформировать мировую нефтеперерабатывающую промышленность".

Так или иначе, исследование опубликовано в китайских научных изданиях и теперь ждет соответствующей работы инженеров.

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