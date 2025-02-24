Ищите женщину: на древнейшем руническом камне в мире нашли загадочные следы

Исследование показало, что самый старый в мире датированный рунический камень, найденный в 2023 году, является лишь частью большей плиты, которой почти 2000 лет. Многочисленные камни, вырезанные рунами, найденные по всей Скандинавии, несут сообщения о могущественной королеве викингов или предупреждении об изменении климата.

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Свидетельства рунической письменности существуют из римского железного века и эпохи викингов, но исследователи годами ломали голову над тем, когда возникли руны и что на них обозначено. По мнению исследователей, отметки на большом куске старейшего известного рунического камня в мире могут содержать женское имя, пишет CNN.

По данным Музея истории культуры Университета Осло, руны были строительными блоками первой немецкой письменности в течение первых нескольких веков нашей эры и оставались в употреблении в Скандинавии до позднего средневековья.

Считается, что немцы черпали вдохновение из латинского алфавита для создания символов, но точное происхождение рун и то, как они использовались остаются загадочными, писал ранее CNN.

Загадочные отметки в виде пауков появились на мемориальных камнях в Дании, Швеции и Норвегии, вспоминая могущественную королеву викингов и даже предупреждая холодный климатический кризис на основе прошлых событий. Но многие из этих камней относятся к эпохе викингов, примерно с 800 по 1050 год нашей эры, и существует несколько примеров ранних рун, говорят эксперты.

Археологи, сначала раскопавшие самый старый известный рунический камень во время исследования древней могилы в восточной Норвегии, нашли большой кусок, покрытый следами рун. Но в ходе полевых исследований были обнаружены дополнительные фрагменты песчаника, некоторые из которых содержат подобные рунические надписи, в других могилах поблизости.

Казалось, что разбитые куски соединились, а часть рунического письма из одного камня продолжалась на другом, и ученые поняли, что все фрагменты были частью единого камня.

По словам исследователей, камень, возможно, когда-то обозначал одну могилу, но со временем был разбит, поскольку фрагменты были перепрофилированы в последующих захоронениях.

Многие знаки трудно расшифровать. Однако есть женское имя и отметки, которые могут предоставить доказательства древнейшей известной женщины, которая написала руны и оставила свой след на камне, отмечают ученые.

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