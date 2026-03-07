Глубоко под поверхностью Земли процветает жизнь: ученые рассказали о 'спящем гиганте'

Под толщей горных пород, куда не проникает солнечный свет, существует мир, который только начинают исследовать. Там, в трещинах древнейших пород Земли, могут миллиарды лет храниться воды и микроорганизмы.

Ученые все чаще говорят о подземной биосфере как об огромном, но малоизученном резервуаре жизни. Новые данные свидетельствуют: глубины планеты могут быть значительно более пригодными для существования организмов, чем считалось ранее.

Древние воды под континентами

Глубоко под поверхностью Земли жизнь существует в формах, которые еще несколько десятилетий назад казались невозможными. В основном речь идет о микроорганизмах, однако их генетическое разнообразие может сравниться или даже превышать разнообразие живых существ на поверхности.

Одни из самых интересных экосистем связаны с водой, запертой в трещинах докембрийских щитов – пород, сформировавшихся на ранних этапах истории планеты, задолго до формирования современных континентов.

В 2014 году исследователи обследовали 19 шахт в Канаде, Южной Африке и Финляндии. В этих местах обнаружили богатые водородом воды, которые миллиарды лет находились изолированными в глубинах литосферы. В одной из шахт вблизи канадского города Тимминс, на глубине почти трех километров, была найдена древнейшая жидкая вода из известных – изолированная примерно от 1,5 до 2,6 миллиарда лет.

Водород как источник энергии

Эти доисторические воды могут поддерживать подземную жизнь. Внутри горных пород происходят химические реакции, образующие водород – ключевой источник энергии для микробных сообществ.

Один из процессов – радиолиз воды. Под воздействием естественного радиационного излучения молекулы воды расщепляются, образуя водород. Другой механизм – серпентинизация: химическая реакция, во время которой минералы древних пород меняют структуру и также продуцируют водород.

Поскольку докембрийские породы составляют более 70% земной коры, такие среды могут быть гораздо более распространенными, чем кажется.

Геохимик Барбара Шервуд Лоллар назвала эти регионы "спящим гигантом". По ее словам, это "огромная территория, которую только недавно открыли как возможный источник энергии для жизни".

Она также подчеркнула: "Это означает качественное изменение в нашем понимании общего объема земной коры, который может быть пригодным для жизни".

Параллели с Марсом

Сегодня все больше данных подтверждают, что подземные среды населены хемолитотрофными организмами – так называемыми "каменоидами", которые получают энергию не от солнца, а от химических реакций в породах. Подобные формы жизни существуют и возле гидротермальных источников на дне океанов.

Если жизнь есть на других планетах, она может использовать подобный механизм.

"Если древние породы Земли продуцируют такое количество водорода, вполне возможно, что похожие процессы происходят и на Марсе", – отметила Шервуд Лоллар.

Вода в недрах планеты

И это может быть лишь началом. Некоторые исследования предполагают, что в недрах Земли может содержаться воды в три раза больше, чем во всех океанах вместе взятых. Однако она не существует в привычных формах – ни как жидкость, ни как лед или пар. Под огромным давлением и температурой вода встроена в молекулярную структуру минералов.

