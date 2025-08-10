Фантастические формы: на Марсе обнаружили необычный камень, похожий на кораллы

Марсоход NASA Curiosity в конце июля сделал серию снимков найденного на Марсе, в кратере Гейла, необычного по форме обломка скалы. Этот камень, как можно увидеть на фото, имеет форму коралла, и образовался, как считают ученые, "в результате древнего действия воды в сочетании с миллиардами лет пескоструйной обработки ветром".

Камень очень маленький – как рассказали в NASA, для получения такого снимка марсоход использовал Remote Micro Imager, отдельную камеру, вмонтированную в роботизированную руку аппарата, которой Curiosity собирает образцы. Фото были сделаны в 4609-й день миссии.

Curiosity нашел много подобных пород, которые были образованы сначала водой, а затем – действием ветра и песка, говорят исследователи. Это еще раз доказывает, что на Марсе не просто была вода – ее было много.

Однако и исчезла она достаточно давно. И этот камень имеет форму коралла в первую очередь именно за счет пескоструйной обработки.

На снимке ниже между камнем (научная команда марсохода даже дала имя находке – камень Папосо) и объективом камеры всего 5 сантиметров.

Кораллы на Земле – это скелеты колоний морских беспозвоночных животных типа книдарий. Марсианский "коралл" Папосо никогда не был живым и в его создании вода имеет опосредованный характер. Ученые считают, что такие образования "появились миллиарды лет назад". Сначала вода переносила растворенные минералы в трещины скал, а затем высыхала, оставляя затвердевшие минералы. Миллиарды лет пескоструйной обработки ветром стирали окружающую породу, создавая такие уникальные формы, которые можно увидеть сегодня.

Что предшествовало

Хотя, как уже отмечалось, Curiosity нашел много подобных пород, далеко не все из них так хороши на вид. На снимке ниже цветообразный каменный артефакт меньше монеты в 50 копеек. Его марсоход нашел в феврале 2022 года.

"Изображения таких образований помогают ученым лучше понять длительную историю жидкой воды в кратере Гейла", – говорит команда марсохода.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Curiosity нашел на поверхности красной планеты грязь, растрескавшуюся шестиугольными узорами. Это открытие очень восхитило земных ученых, которые предполагают, что те же условия, которые вызвали появление трещин, могли быть благоприятными для зарождения жизни на планете.

Кстати, ученые считают, что нашли доказательства жизни на Марсе. На фото с красной планеты они обнаружили многоножку, кораллы и грибы.

