Его называют 'тьма'. Ученые неожиданно обнаружили уникального хищника на дне Тихого океана

Новый для науки хищник был идентифицирован в юго-восточной части Тихого океана в морских глубинах Атакамского желоба. Существо, похожее на пришельца, было поймано на глубине 7902 метра.

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Хищника назвали Dulcibella camanchaca, что означает "тьма" языками народов региона Анд. Такое название прекрасно подходит для животного, которое охотится в самых темных глубинах одной из глубочайших впадин на планете, пишет IflScience.

Чтобы поймать новые интересные виды, ученые установили на дне Атакамской впадины ловушки-приманки, однако они не надеялись увидеть здесь хищника амфипода. Ведь это часть океана, которая называется ходальной зоной, окутанной полной тьмой и подвергающейся сокрушительному давлению. Зоны Хадаль являются самой глубокой частью океанов Земли, где обитают немногие существа, пишет TheSun.

"Это невероятная часть глубоководной экологии. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и открыть, и теперь у нас есть еще один кусок головоломки экосистемы Атакамской впадины", – сказала ведущий автор Джоганна Вестон из Океанографического института Вудс-Хоул.

Соавтор исследования Каролина Гонсалес из Института Милленио де Океанография подчеркнула, что Dulcibella "идеально адаптирована к такой экстремальной среде". Несмотря на отсутствие глаз, это существо может полагаться на другие органы чувств, чтобы обнаружить пищу в непроглядной темноте на дне океана.

"У него стройное и ловкое тело, которое, вероятно, позволяет ему легко передвигаться по морскому дну. Его передние ноги большие и сильные, похожие на клещи, которые, по-видимому, идеальны для ловли и удержания добычи. Кроме того, у него крепкие зубы в челюстях для резки и измельчения пищи, а также ноги, вероятно, приспособлены для передвижения по разным типам субстратов", – добавила Гонсалес.

Открытие столь крупного и ранее незадокументированного хищника в Атакамской впадине позволяет больше узнать эту удивительную экосистему, где виды должны конкурировать с экстремальными глубинами, давлением и тьмой, отмечают ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что в самых темных глубинах океана обнаружили жутких существ.

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