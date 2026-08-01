Человечеству нужна другая планета: что говорил знаменитый Стивен Хокинг о конце жизни на Земле

Один из самых известных физиков-теоретиков современности Стивен Хокинг неоднократно предупреждал, что жизнь на одной планете слишком уязвима для катастроф. Его известная фраза прозвучала как предостережение.

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Физик был уверен, что человечество не переживет следующие тысячу лет, если не расселится в космосе. Об этом сообщает Ecoticias.

Предупреждение великого физика

Стивен Хокинг, сделавший фундаментальные открытия в области черных дыр и квантовой физики, обладал редкой возможностью привлекать внимание миллионной аудитории не только к тайнам Вселенной, но и к проблемам нашей планеты. Сегодня, на фоне рекордной жары, засух и повышения уровня моря, слова ученого звучат актуальнее, чем когда-либо.

Еще в 2001 году он подчеркивал, что для снижения риска вымирания людям необходимо стремиться к звездам. Среди главных угроз для цивилизации на ближайшее тысячелетие Хокинг называл ядерную войну и геополитические конфликты, неконтролируемое изменение климата, искусственно созданные пандеми, неконтролируемый искусственный интеллект, а также стремительный рост населения и истощение ресурсов.

Для Хокинга освоение космоса и создание автономных колоний на других планетах было не романтической авантюрой, а долгосрочной "страховкой" для человечества.

Климатические часы тикают быстрее

Современные научные данные подтверждают опасения физика. Согласно докладам Межправительственной панели по изменению климата, глобальное потепление уже превысило доиндустриальный уровень более чем на 1,1 градуса в основном из-за сжигания ископаемого топлива.

Оценки ООН показывают, что около одного миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения, а текущие выбросы парниковых газов могут привести к глобальному потеплению уже в этом столетии.

Космос как План "Б", а не побег

Несмотря на важность космических программ, эксперты призывают к реализму. Постоянные поселения на Луне или Марсе в обозримом будущем смогут принимать лишь небольшие экипажи в экстремальных условиях, полностью зависимые от поставок с Земли.

Для подавляющего большинства людей Земля остается единственным домом с пригодным для дыхания воздухом, пресной водой и плодородной почвой.

OBOZ.UA ранее писал об исследовании ученых, которые изучали, как выжили различные виды животных в период вымирания динозавров.

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