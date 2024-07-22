Биолог объяснил, почему лекарство для долголетия действует только на мужчин: причина вас удивит

Современные лекарства для долголетия действуют только для мужчин. По словам биолога, в лабораториях по всему миру исследователи тестируют новые препараты только на самцах мышей, не считая существенных отличий самок.

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Доктор Стивен Остад, биолог и автор бестселлера "Зоопарк Мафусаила", назвал это серьезной проблемой. Ведь половые различия между грызунами значительны, а различия между девственницами самок мышей и родившими мышами еще больше, пишет TheGuardian.

Ученые годами пытаются найти лекарство для продления продолжительности человеческой жизни. Это многомиллиардная индустрия, которую называют самой увлекательной научной проблемой в современной истории. И первые "целительные" препараты, которые уже появляются в продаже, пользуются большой популярностью. Однако биолог Стивен Остад отмечает, что научные опыты всех препаратов в лабораториях тестируют только на самцах мышей.

По словам доктора Стивена, препарат, который был испытан только на мышах-самцах, "маловероятно", что будет действовать на самок. А также было бы "более или менее полным совпадением", если он также действовал на рожавших женщинах.

"Это огромная проблема. Отсутствие углубленных исследований мышей-самок означает, что мы знаем только то, что действует на мышах-самцах, и полностью исключаем самок", – сказал Остад.

По информации ученого, около 75% лекарств, продлевающих продолжительность жизни мышей, действуют только на самцов. То есть препараты были разработаны на мышах-самцах, а затем с опозданием протестированы на обоих полах, чтобы обнаружить, что самки не реагировали.

И хотя исследователи знают, что самки мышей реагируют на лекарства по-другому, чем самцы, все же не проводили никаких дополнительных исследований, которые могли бы помочь женщинам жить здоровее и дольше.

Например, в 1993 году были опубликованы первые статьи о диетах с низким содержанием метионина. Было установлено, что диета продлевает жизнь крыс более чем на 40%. В течение 1990-х годов было проведено несколько дальнейших исследований. Однако только через 12 лету ченые признались, что тесты были проведены исключительно на самцах. Когда исследование было проведено повторно с участием самок, оказалось, что целебная диета для мышей мужского пола повлекла за собой раннюю смерть многих самок.

Доцент Института исследований старения Бака Дженнифер Гаррисон критиковала практически все препараты долголетия как неудачные для женщин. По ее словам, даже несколько исследований, включавших девственных самок мышей, игнорировали время, когда эти мыши находились в своем репродуктивном цикле.

"Вы обязательно должны принять это во внимание, потому что физиология женщин очень разная в течение цикла. Если вы не проверите, где они находятся в своем цикле, то это будет похоже на то, что у вас завязаны глаза", – обращалась Гаррисон к изобретателям лекарства против старения.

Ученые отмечают, что нужно больше тратить на то, чтобы понять эти половые различия, "чтобы мы могли разработать лекарства, которые принесут пользу обоим статьям. Женщины заслуживают того, чтобы к ним относились серьезно. Наука действительно должна измениться, чтобы уважать это".

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