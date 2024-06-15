Ученые наконец-то выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Японские ученые раскрыли вечную тайну, почему женщины живут дольше мужчин. Благодаря последнему исследованию, выяснилось, что основная причина может сводиться к самым маленьким и наибольшим клеткам тела: сперматозоидам и яйцеклеткам, которые являются ключевыми для репродукции человека.

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Ученые впервые на позвоночных показали, что клетки, развивающиеся у яйцеклетки у самок и сперматозоиды у самцов, вызывают половые различия в продолжительности жизни. А удаление клеток приводит к тому, что у животных одинаковая продолжительность жизни, пишет The Guardian.

Эксперименты проводились на маленьких бирюзовых морских рыбах, пресноводных видах, достигающих половой зрелости в течение двух недель и обитающих несколько месяцев, но исследователи подозревают, что подобный биологический механизм может влиять на разницу в продолжительности жизни людей и других видов.

"Процесс старения морских рыб подобен человеческому, поэтому я не думаю, что у людей это происходит как-то иначе. Так что это исследование может стать ступенью к пониманию контроля над старением у людей", - говорит профессор Тору Ишитани, старший автор исследования в Университете Осаки .

В среднем по всему миру женщины живут примерно на 5% дольше мужчин. Многочисленные факторы способствуют расхождению: молодые мужчины чаще погибают в результате несчастных случаев и из-за самоубийства, а женщины часто ведут более здоровый образ жизни. Но различие наблюдается и у других видов: самки человекообразных обезьян и обезьян древнего мира живут дольше их самцов.

Ишитани сказал, что наличие спермы или яйцеклеток является одним из наиболее очевидных отличий между мужчинами и женщинами, поэтому имеет смысл исследовать, влияют ли они на продолжительность жизни. В серии экспериментов его команда показала, что прекращение производства половых клеток, развивающихся в сперматозоиды или яйцеклетки, привело к более длительной жизни самцов и самок, умерших младше обычного, по сути сокращая разрыв в продолжительности жизни.

"Мы ожидали, что удаление зародышевых клеток продлит продолжительность жизни как мужчин, так и самок, но это продлевает жизнь только мужчин и сокращает продолжительность жизни женщин. Это было неожиданно, но мы поняли, что это открытие может пролить свет на половые различия в продолжительности жизни ", – прокомментировал Ишитани.

В статье для Science Advances, исследователи описывают, как блокирование сперматозоидов и производства яиц имело последствия для рыб. Гормональные изменения у самок стимулировали рост путем поддержания здоровых тканей, а снижение эстрогена повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний. Самцы же производили больше витамина D в своей печени, что потенциально объясняет их лучшее здоровье костей, мышц и кожи.

"Здесь удаление сперматозоидов или клеток-предшественников яйцеклеток привело к сокращению продолжительности жизни самок, но у мужчин оно удлинилось, как и рост, вероятно, благодаря механизму, связанному с повышенной активностью витамина D. Очевидно, что сигналы этих клеток, модулирующие длительность жизни, отличающиеся между полами у этих рыб, и, по всей вероятности, у других животных тоже", – считает автор исследования.

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