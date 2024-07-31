Атомная бомба 1945 все остановила. Футуролог объяснил, почему человечество 'зависло' на второй стадии эволюции

Футуролог Джеффри Чарльз Харди, разработавший глобальную перспективу "человеческой линии времени", считает, что в мире существует три фазы эволюции. По его словам, на сегодняшний день мы находимся только на второй стадии, ведь естественное развитие остановило изобретение атомного оружия в 1945 году.

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По мнению эксперта, население Земли "зависло во подвешенном состоянии" из-за желания обрести полное господство над природой, пишет Daily Mail. Он считает, что для следующего этапа человечество должно отойти от неустойчивых практик неограниченного роста и расточительности, которые мы унаследовали от предков.

В течение первой фазы эволюции, продолжавшейся около 2,5 миллиона лет, землянам удалось "покорить" окружающую среду и начать устойчивый период сосуществования планеты и ее обитателей. Тем не менее, все процессы развития остановились в 1945 году, когда люди создали атомную бомбу.

Разработка сокрушительного оружия означала "полное господство человечества над природой и конец первого периода эволюции". Но из-за ее применения погибло около 226 000 человек, а последствия ядерного взрыва ощутимы до сих пор. Жители некоторых районов США все еще страдают от радиационного облучения, что приводит к возникновению онкологических заболеваний.

Джеффри Чарльз Харди объясняет, для того чтобы продолжить естественные процессы развития, люди обязаны очистить окружающую среду от последствий Манхэттенского проекта (разработки атомной бомбы).

"Нам действительно нужно вступить в эту дискуссию с остальным миром, если мы собираемся перейти от первой человеческой эволюции, которая мертва, к следующей, которую еще даже не планировали", – подчеркнул футуролог.

Ученый добавил, что общество должно учитывать опыт прошлых поколений и использовать идеи ученых, СМИ, правительств и неправительственных организаций, чтобы способствовать новаторской трансформации: "Процесс является решением".

По мнению Джеффри Чарльза Харди, общество может делать следующий шаг в эволюции, находясь в полном мире, которого можно добиться без оружия. Поэтому он разработал глобальную перспективу "человеческой линии времени". В нее вошли четыре составляющие: сосредоточение на индивидуальных ценностях и обязанностях, объяснение важности гармонических отношений, сбалансирование целостного благополучия и организация процессов для увеличения количества целей мира и устойчивого развития.

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