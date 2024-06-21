Археологи нашли изображение персонажа 'Симпсонов' на более чем 3000-летнем гробу египетской мумии. Фото

Рисунок, который ученые обнаружили в гробу египетской мумии в возрасте 3500 лет, поразил всех. На внутренней крышке саркофага археологи увидели изображение женщины в длинной зеленой одежде с голубыми волосами в форме прямоугольника, которая очень похожа на Мардж из культового мультика "Симпсоны".

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После публикации фото уникальной находки на Reddit сеть взорвали тысячи комментариев типа "Египет предсказал Симпсонов", "Это же Мардж!". Однако эксперты отмечают, что на египетском рисунке на самом деле изображена похороненная в гробу женщина во время ее путешествия в загробный мир, пишет DailyMail.

По словам археологов, в египетском гробу были найдены мумифицированные останки Тади Ист, дочери верховного жреца Эль-Ашмунейна – города, расположенного на западном берегу реки Нил и в 27 милях к югу от места ее захоронения в Миньи.

Мумия была найдена в отличном состоянии, на ней были маска и бисерное платье. А ее изображение на внутренней крышке саркофага интересно не только своим сходством с Марджом Симпсоном. На рисунке женщина изображена в окружении 12 верховных жриц, символизировавших 12 часов дня.

"Это редкая и важная сцена. Каждая сцена в час имеет свою форму", – сказал The Egyptian Gazette генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири.

Однако читателей сети больше интересует то, почему все же дочь жреца так похожа на персонажа из их любимого мультфильма. Симпсоманы неоднократно отмечали, что создатели "Симпсонов" предсказывают будущие события. Например эпизод мультика 1992 предугадал победу Вашингтона над Баффало Биллз на Суперкубке VXVI. А также вспоминают эпизод 2000 года, в котором показан Дональд Трампа как президент.

А что касается найденного саркофага, то здесь ценители "Симпсонов" подчеркнули, что рисунок египетского гроба – это "единственный задокументированный случай в истории, когда Симпсоны не сделали этого первыми", а наоборот повторили что-то из прошлого.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые реконструировали лицо египетского фараона "Храброго", убитого 3500 лет назад.

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