61-й день жары: Испания пережила самое горячее лето за всю историю наблюдений

В 2026 году Испания пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений. За три месяца на материковой части страны и на Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

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Этот показатель значительно превышает показатели лета 2022 года (41 день) и 2025 года (36 дней) и означает, что примерно каждые два из трех дней лета в Испании фиксировались чрезвычайно высокие температуры. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET).

Каким было лето в Испании

Средняя температура воздуха составила 24,5°C, что на 0,3°C выше, чем в предыдущее самое жаркое лето 2025 года. Этот показатель на 2,4°C превышает среднее значение за референтный период 1991-2020 годов.

Наиболее заметной чертой лета 2026 года стало длительное сохранение условий экстремальной жары. В AEMET отметили, что на территории Иберийского полуострова и Балеарских островов был зафиксирован 61 день с условиями тепловой волны, что является абсолютным рекордом.

Уже в конце мая на больших территориях страны фиксировались температуры, характерные для июля; в июне, июле и августе на территории Иберийского полуострова и Балеарских островов было три волны жары, а на Канарских островах – одна.

Кроме того, в сентябре, уже в метеорологическую осень, была зафиксирована еще одна волна жары. Таким образом, экстремальная жара уже выходит за пределы календарного лета, резюмировали в Агентстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании лето 2026 года признано самым смертоносным за всю историю наблюдений. Смертность, связанная с аномальной жарой, превысила 5200 человек.

Смерти были связаны с экстремально высокими температурами в период с 16 мая по 30 августа. Общее число жертв составляет 5232 человека, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель за летний период с 2015 по 2025 годы. Тогда число погибших от жары составило 2505 человек.

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