5 научных открытий, изменивших мир, но не получивших Нобелевскую премию

На этой неделе лучшие ученые получают Нобелевские премии по физике, химии, физиологии или медицине. Эти награды, основанные шведским химиком Альфредом Нобелем более столетия назад, отмечают передовые открытия в разных отраслях.

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Однако многие новаторские работы остаются без всемирного признания. Хотя они, безусловно, достойны высоких похвал, ведь изменили мир, пишет CNN.

Первый геном человека

Одним из часто обсуждаемых кандидатов на Нобелевскую премию есть труд картографирования генома человека. Это смелый проект, работу над которым начали еще в 1990 году. В раскрытии генетического кода человеческой жизни участвовал международный консорциум из тысяч исследователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая.

Эта разработка имела дальновидное влияние на биологию, медицину и многие другие области. Но одной из причин, почему проект мог не получить Нобелевскую премию, есть множество людей, вовлеченных в этот проект.

Ведь по правилам, утвержденным Нобелем, премии могут быть присуждены только к трем человекам за одну награду. И это становится все большей проблемой, учитывая групповые разработки многих научных исследований.

Революция в лечении ожирения

По статистике, каждый восьмой человек в мире живет с ожирением и эта цифра выросла более чем вдвое с 1990 года. Поэтому разработка популярных препаратов для похудения, имитирующих гормон под названием глюкагонообразный пептид 1, или GLP-1, всколыхнула мир здравоохранения.

Препарат, снижающий уровень сахара в крови и укрощающий аппетит, имеет потенциал положить начало новой эре лечения ожирения и связанным с ним заболеваниям, таким как диабет 2 типа.

Трое ученых – Светлана Мойсова, доктор Джоэл Хабенер и разработавшие препарат Лотте Бьерре Кнудсен получили награду Ласкера-ДеБейки за клинические медицинские исследования 2024 года, которую часто считают индикатором того, достигнет ли определенный прорыв Нобелевской премии.

Несмотря на то, что этот препарат принимают миллионы людей по всему миру, он не был отмечен самой престижной наградой.

Беспрецендентное влияние ИИ

Искусственный интеллект изменяет жизнь людей с беспрецедентной быстротой. Несмотря на то, что в этой сфере работает немало ученых, два имени стоит выделить. По словам Дэвида Пендлбери, руководителя анализа исследований в Институте научной информации Clarivate, двумя ключевыми фигурами в разработках ИИ являются Демис Хассабис и Джон Джампер.

Это изобретатели Google DeepMind AlphaFold Protein Structure Database – программы искусственного интеллекта, которая действует как поиск Google для белковых структур, предоставляя мгновенный доступ к прогнозируемым моделям белков, ускоряя прогресс в фундаментальной биологии и других смежных областях.

Этой программой пользовались по меньшей мере 2 миллиона исследователей во всем мире, однако Нобелевской премии она еще не получила

Понимание кишечного микробиома

По словам ученых, триллионы микробов (бактерий, вирусов и грибков), живущих на нашем теле и внутри него, известны как микробиом человека. Благодаря прогрессу в генетическом секвенировании за последние два десятилетия учёные смогли лучше понять, что делают эти микробы и как взаимодействуют с клетками человека, особенно в кишечнике.

Почетный профессор университета доктора Роберта Дж. Глейзера Вашингтонского университета в Сент-Луисе биолог Джеффри Гордон руководил работой, обнаружившей, что микробиом кишечника играет важную роль в последствиях недоедания для здоровья, поражающего почти 200 миллионов детей. Он разрабатывает пищевые вмешательства, направленные на улучшение здоровья кишечника.

Однако это открытие еще не отмечено Нобелевской премией.

Рак можно предупредить

Ученые со всего мира уже много лет пытаются разработать максимально действенное лекарство против рака. Имея опыт исследования генетических различий между людьми и шимпанзе, Мэри Клер Кинг, профессор медицины и геномных наук в Школе медицины Вашингтонского университета, применила новый подход к этой проблеме.

Работая задолго до того, как ученые получили карту генома человека, Кинг потратила 17 лет на выявление и идентификацию роли мутации гена BRCA1 в развитии рака молочной железы и яичников.

Открытие позволило провести генетическое тестирование, которое может идентифицировать женщин, имеющих повышенный риск рака молочной железы, а также какие шаги предпринять для снижения риска заболевания.

В 2016 году Мэри-Клер Кинг получила Национальную медаль науки на церемонии в Белом доме. А вот награду Нобеля ей получить так и не удалось.

OBOZ.UA ранее писал, что Нобелевскую премию 2024 года по медицине и физиологии получили ученые, исследовавшие фундаментальный принцип регулирования активности генов.

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