Насколько безопасны инвестиции в ICO в сравнении с IPO

Сложно поспорить с тем, что по степени безопасности IPO на данный момент по ряду причин выигрывает у ICO как более молодой и пока еще развивающейся модели.

Так, первой причиной является такой показатель, как существование продукта. В случае с ICO инвестор вкладывает деньги в перспективную идею, которая, возможно, будет реализована в будущем. У компании, которая проводит IPO, продукт уже есть и он вполне может быть уже широко известным. Реальное существование продукта делает курс акций более стабильным, чем в случае с токенами ICO, когда на их цену может повлиять любой даже самый незначительный фактор, связанный с разработкой и развитием запланированного продукта.

Далее следуют гарантии, которые могут получить инвесторы. Если токены не получат широкого интереса со стороны инвесторов и не будут подкреплены успехами в запуске продукта, то их стоимость вполне может снизиться сразу после окончания ICO. Как правило, шансы на продажу падающих токенов невысоки и вернуть вложения будет достаточно трудно.

Более того, для защиты инвесторов нет соответствующего законодательства, а найти организаторов ICO бывает очень сложно, если что-то пойдет не так. В случае IPO инвестиции могут быть потрачены только на развитие уже работающей компании и их трата на личные цели владельца компании является уголовно наказуемым действием; резкий обвал акций также маловероятен, хотя и возможен. У организаторов ICO таких формальных ограничений нет.

В то же время, для защиты денег инвесторов ICO-проектов существуют интересные технические решения - например, кошельки с технологией мультиподписи, которые имеют сразу три приватных ключа. Один ключ хранит инвестор, второй находится у организаторов ICO, а третий хранится у доверенного лица; в идеальном случае в роли доверенного лица выступает юрист. Если организаторы не смогут отчитаться по расходам, юрист больше не даст им возможности взять дополнительные деньги, а также поможет инвесторам вернуть их деньги, если проект провалится или окажется мошенническим.

Степень доступности ICO и IPO для мошенников является безусловно важным моментом. Необязательность официальной регистрации в ICO дарит мошенникам широкие возможности - например, личность организатора ICO вполне может оказаться нереальной с юридической точки зрения. Если организаторы IPO выдадут себя за других людей, то они, опять-таки, могут понести уголовную ответственность.

Наконец, перевод средств при IPO поддерживается легитимными финансовыми структурами: они могут предоставить доступ к счетам для правоохранительных органов, заморозить эти счета и многое другое. При проведении ICO злоумышленники могут сохранить полную анонимность, что может быть реализовано благодаря возможностям криптовалют.

Тем не менее, даже после такого сравнительного анализа при выборе между ICO и IPO инвестору нужно ориентироваться на личные предпочтения, цели и имеющийся капитал.

Как показывает практика, небольшое вложение в токены ICO зачастую может принести гораздо больший доход, чем солидные инвестиции в акции IPO, и доход этот можно получить очень быстро. Но риск в том, что в процессе поиска высокоприбыльного токена можно не раз прогореть, и при отсутствии необходимого опыта в оценке проекта инвестор может вообще никогда не вложить деньги удачно. По-хорошему, ровно такая же картина наблюдается и на рынке IPO, работа с которым также требует знаний и опыта, однако в случае ICO этот аспект более актуален.

Пока IPO является более надежной моделью, но нет гарантий, что ситуация не изменится в скором времени. Востребованность ICO приводит к появлению рейтинговых агентств, которые, скорее всего, будут совершенствовать свои методы оценки ICO-проектов, что позволит избежать уловок мошенников и найти действительно перспективные стартапы. Одновременно с этим в ряде государств идет разработка законодательства по регулированию ICO: эти законопроекты наверняка обяжут организаторов ICO получать лицензию, проходить официальную регистрацию и другие процедуры, которые защитят средства инвесторов.

Пока же вкладчики, желающие инвестировать в ICO, должны руководствоваться здравым смыслом и грамотно прорабатывать риски. Для тех же инвесторов, которым в первую очередь важна надежность, больше подойдет модель IPO.

Автор: Дмитрий Карпиловский. Основатель сообщества Cryptonet, инвестор, консультант по криптовалютам