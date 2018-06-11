Что дают торговые сигналы в сфере криптовалют

Торговыми сигналами называются сообщения о наилучших периодах для входа на рынок и выхода с него или же оптимальных моментов для покупки или продажи криптоактивов. Теоретически, благодаря торговым сигналам начинающие трейдеры и инвесторы могут с большей долей вероятности получить желаемую прибыль, заключая заведомо выгодные сделки по наводке более опытных коллег. Как правило, поставка торговых сигналов идет в режиме реального времени и требует оперативного реагирования.

По сути, при такой модели опытные участники рынка анализируют ситуацию для себя и параллельно делятся своими выводами с менее опытными трейдерами и инвесторами. Они могут делать это как за деньги, так и бесплатно. Есть также поставщики торговых сигналов, которые сами не занимаются торговлей или инвестированием, но используют предоставление рыночной информации в качестве дополнительного источника дохода.

Стоит отметить, что в большинстве случаев поставщики информации не берут на себя никаких обязательств и предупреждают, что вся ответственность за результаты произведенных сделок с криптовалютой лежит на инвесторе, поэтому, конечно, каждый сам на свой страх и риск решает, как действовать после получения того или иного торгового сигнала.

Казалось бы, всё просто: получай сигналы от опытных игроков и извлекай прибыль из грамотной работы с криптовалютой. Но насколько можно доверять таким сигналам?

Прежде всего, начинающие трейдеры должны с осторожностью относиться к бесплатным торговым сигналам. Бесплатная помощь после долгого и кропотливого анализа рынка наверняка будет сопровождаться желанием получить скрытую выгоду. В самом простом случае поставщик сигналов может таким образом пиарить свои услуги, чтобы позже начать брать за них деньги: в целом, если эти сигналы дают результаты, такая модель кажется вполне логичной и пригодной для использования, однако фактическое качество и количество услуг уже после момента оплаты может сильно отличаться.

Впрочем, такие косвенные доходы обычно невелики и всё равно не могут оправдать потраченные на анализ рынка усилия, без которых едва ли возможно корректное прогнозирование. Поэтому поставщики торговых сигналов во многих случаях могут вообще не проводить анализ, а просто смотреть на текущий тренд и банально угадывать развитие событий в ближайшее время.

Часто они попадают в точку и не ошибаются, но обычно так происходит лишь до появления неоднозначной ситуации: в более трудных условиях такие поверхностные прогнозы оказываются ошибочными. На фоне общего количества успешных прогнозов эти ошибки воспринимаются как незначительные, но получатели сигналов не всегда понимают, что, используя такой же подход, они и сами могли бы добиться похожего результата.

Платные источники торговых сигналов тоже не отличаются очень высокой надежностью. Дело в том, что криптовалютный рынок еще достаточно молод, и большое количество неопытных инвесторов готовы доверять любому человеку, который демонстрирует больший уровень компетенции. Этим и пользуются мошенники. Предоставляя торговые сигналы за деньги, поставщики могут действовать точно так же, как действуют поставщики бесплатной информации, просто угадывая дальнейшее развитие событий на рынке и оставляя все риски получателям.

Правда такова, что трейдер или инвестор с большим опытом и знаниями не будет делиться своими лучшими наработками с большим количеством людей. Если даже он начнет это делать, то не за несколько десятков долларов в месяц, которые для серьезного игрока не представляют никакой ценности, а за гораздо большую сумму.

Впрочем, если вы действительно доверяете определенному специалисту и четко уверены в том, что он обладает по-настоящему хорошим пониманием криптовалютного рынка, такая помощь в принятии решений может оказаться для вас весьма кстати. В любом случае, всегда важно помнить о том, что наращивание личного багажа рыночных знаний и навыков в конечном счете принесет вам гораздо больше прибыльных сделок, чем любые торговые сигналы.

Автор: Дмитрий Карпиловский. Основатель сообщества Cryptonet, инвестор, консультант по криптовалютам